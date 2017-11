Rosner (OP) presentó en sociedad el holding que reemplaza a la exIndalo

El financista Ignacio Jorge Rosner, el único rostro visible hasta ahora del fondo de inversión OP Investments que pretende tomar el control del Grupo Indalo del empresario patagónico Cristóbal López, operó durante años en el circuito offshore . Se movió entre las islas Bermudas y las islas Caimán, para desde allí desplegar inversiones agropecuarias en América Latina. Rosner fue director de la firma El Tejar Limited, registrada en las islas Bermudas en 2007. Asumió su dirección en 2011, en nombre de uno de los accionistas mayoritarios, Altima Partners LLP, con sede en Londres, con varias subsidiarias en las islas Caimán y que es cliente del estudio Appleby, según surge de los Paradise Papers que obtuvo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Durante el encuentro, Rosner contó sus planes con el grupo Indalo, los detalles de la operación y la idea a futuro. En el Gobierno también expresaron su interés por la deuda de más de $8.000 en impuesto de Oil Combustibles que mantiene ese grupo. El Grupo Indalo está integrado, según comunicaron desde OP Investments, por unas 170 empresas, entre las cuales se destacan Oil Combustibles, la constructora CPC, la productora de carbonato de sodio, Alcalis de la Patagonia, empresas alimenticias, el banco Finansur y también la compañía de seguros La Providencia. Además de la millonaria deuda con la AFIP, Indalo mantiene una fuerte deuda con sus proveedores. Tiene cheques rebotados por alrededor de $188.000.000. Comunicado:

Hemos adquirido de manera irrevocable la totalidad de las acciones de control del Ex Grupo Indalo, y hemos iniciado el proceso de restructuración que permitirá generar valor y crecimiento en las empresas que lo componen. Los anteriores accionistas, no conservan participación ni injerencia alguna en la conducción de las sociedades que integran el Grupo.

Inmediatamente hemos designado en los directorios de las empresas nuevas autoridades como fuera informado a los organismos competentes y al juzgado.

Apostamos a un futuro mejor, por eso en nuestro Plan Estratégico, presentado al juzgado que entiende en el concurso de acreedores, proponemos la sustentabilidad a largo plazo, invertir en la expansión de los negocios estratégicos, garantizar la fuente de trabajo de los más de 4.000 colaboradores directos y 11.000 indirectos, y regularizar y cancelar las obligaciones fiscales y previsionales con la AFIP que el Grupo reconoce conforme a la ley.

Creemos que esto es posible y aportaremos una inversión inicial de US$ 300.000.000; el ingreso de un nuevo e importante inversor extranjero estratégico; y la incorporación de inversores financieros. Esto nos permitirá cumplir con nuestros objetivos ya señalados.

Nuestro Plan de relanzamiento de las empresas y de pago de las deudas originadas por el anterior accionista mereció una respuesta desconcertante de la AFIP.

El actual titular de la misma declaró en los medios de comunicación que no aceptará ninguna propuesta de pago de las deudas fiscales, lo que supone que propiciará la quiebra de este Grupo Empresario.

En la misma línea, el Gobierno Nacional se declaró “prescindente”, a pesar de que está en peligro la continuidad de un importante grupo industrial argentino y miles de puestos de trabajo. Esa posición no es comprensible cuando además el Grupo Empresario se está ahogando financieramente al no recibir los pagos que les corresponden de las distintas reparticiones públicas por trabajos ejecutados y suministros entregados por más de $ 1.200.000.000. Mencionamos algunos casos, con los montos que nos adeudan: Vialidad Nacional (aprox. 600 millones), CAMMESA (aprox. 95 millones), la Secretaría de Transporte (aprox. 56 millones) y la propia AFIP por retenciones indebidas, entre otros. Nuestros reiterados pedidos al Gobierno Nacional no obtuvieron respuesta.

Mientras el juzgado interviniente no apruebe el ingreso de fondos por los inversores estratégicos, las empresas del Grupo quieren alertar que no podrán hacer frente a los salarios del personal, pagos a la AFIP, materias primas y demás obligaciones con el flujo de caja propio, ante la morosidad previamente señalada.

A pesar de esta actitud, nuestro compromiso se mantiene intacto y vamos a luchar para salvar a este Grupo Empresario y convertirlo en un orgullo para los argentinos.

El Directorio OIL Combustibles y OP Investmets