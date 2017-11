Lucas Nardi renunció a Quilmes

El Quilmes Atlético Club es una institución deportiva argentina, ubicada en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Sus principales deportes son el fútbol, donde participa en la Primera B Nacional, y el hockey sobre césped, siendo el primero de estos, el que recibe mayor prioridad.

Promueve la práctica de varios deportes, como el tenis, natación, básquet, gimnasia, patín, artes marciales, voley. Posee además una escuela de fútbol para los más pequeños.

En su actividad principal, el fútbol, el club ostenta dos títulos de Primera División: uno en la era amateur, obtenido en 1912, y otro en el profesionalismo, el Metropolitano 1978. A su vez, ganó una copa nacional oficial en 1908, la Copa de Honor "Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires".

En la temporada 2011-12 retornó a la Primera División, categoría en la que acumula once ascensos. Con la misma cantidad de descensos en su haber, es el club que más veces perdió la primera categoría en la historia del fútbol argentino; pero también el que más veces ascendió.

Su clásico rival es el Club Atlético Argentino de Quilmes, con quien disputa el Clásico quilmeño, además de tener una gran rivalidad con Lanús y Banfield.

Según afirma la propia institución, sus orígenes se remontan al Quilmes and Polo Club fundado por residentes británicos alrededor de 1880, que en noviembre de 18871​ pasó a llamarse Quilmes Rovers Athletic Club. El 5/11/1897, por iniciativa del presbítero anglicano Joseph Thomas Stevenson, se funda el Quilmes Cricket Club, a partir de 1900 (desde su afiliación a la Argentine Association Football League, antecesora de la AFA) llamado Quilmes Athletic Club.

El historiador Jorge Gallego, del Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol (CIHF), discrepa con esta parte de la historia. Afirma que «el Quilmes Cricket Club, fundado el 5 de noviembre de 1897, llamado Quilmes Athletic Club desde el 14/10/01 y, finalmente, Quilmes Atlético Club a partir del 17/04/52, fue una entidad nueva; no se originó como producto de una fusión, escisión o cambio de nombre de centros anteriores», basado en periódicos y documentos de la época. Afirma también que a finales de los años 1940 se retrocedió el origen de 1897 a 1893 y, más tarde, de 1893 a 1887.

En la zona de Quilmes, en el momento de la fundación, sólo existía el Quilmes Lawn Tennis Club. Todos los clubes anteriores se habían disuelto, entre ellos el Quilmes Rovers (del cual obtuvo un pequeño saldo de dinero) y un Quilmes Athletic Club anterior a la actual institución.

La reunión de fundación estuvo presidida por Sergio Quintana. En ella se eligió presidente al fundador, Galván. Éste declinó en favor de Morgan, quien pasó a ser el primer presidente de la institución.

En sus primeros años, Quilmes no aceptó socios que no fueran de origen británico. Representó, junto al Lawn Tennis, a la gigantesca colectividad de las islas que trabajaba en el Ferrocarril Sud. El club estuvo destinado a la práctica del cricket y sus colores iniciales fueron el rojo carmesí y el azul.

En marzo de 1898, el Quilmes Cricket Club incorporó el fútbol entre sus actividades, debido a que varios británicos que practicaban el pujante deporte se acercaron a inscribirse. El 14 de octubre de 1901, la institución cambió su nombre por el de Quilmes Athletic Club (en obvia referencia a la práctica de varios deportes, y no solo del cricket). Además, cambiaron los colores por los de la camiseta de la selección inglesa (camisa blanca con puños y cuello azul marino; pantalón y medias azules). No hubo camiseta suplente.

Para los primeros tiempos del siglo XX, el club ya aceptó socios argentinos. La fundación del Club Atlético Argentino de Quilmes, de tinte nacionalista, podría declinar la popularidad de la institución. El 20/10/08, el Quilmes Athletic Club obtuvo personería jurídica del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Lucas Andrés Nardi nació en Justiniano Posse, Córdoba el 7/09/1980. Es un ex-futbolista y actual entrenador argentino.

En su carrera como futbolista Nardi tuvo un paso por el Cervecero en la temporada 2002/03, que finalizó con el ascenso a la máxima categoría.

Al momento, el desempeño del equipo no era malo, ya que con Nardi al mando, había conseguido sumar 13 puntos, ganando 3 partidos, empatando 4 y perdiendo tan solo 2.

Por lo que en la previa al duelo del sábado 25/11 frente a Almagro, el Cervecero se quedó sin entrenador, ya que el club anunció oficialmente la renuncia de Nardi y Leonardo Lemos se hará cargo interinamente.

El Cervecero, con 13 puntos en nueve fechas y ubicado en zona de ingreso al reducido, llegaba de igualar 1-1 ante San Martín de Tucumán, en la Ciudadela.

Lucas Nardi presentó la renuncia este jueves 23/11 a la dirección técnica de Quilmes por motivos extrafutbolísticos. Sin embargo, diversas fuentes afirman que se debe a problemas internos, falta de coordinación que el DT vio en el club y que no le brindaron lo que quería para tener una mejor campaña. Eso no lo dejaba realizar lo que él quería hacer para devolver a Quilmes a Primera.

