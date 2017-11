La Reforma Laboral le pone un freno a la nueva Ley de VIH y Hepatitis

La Reforma Laboral alteró el cronograma legislativo y no se dará lugar a la discusión del proyecto de la nueva Ley de VIH, Hepatitis Virales e Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS), el cual pierde estado parlamentario el próximo 30/11. “Como nos notificaron que los legisladores tienen que abocarse al tratamiento de la Reforma Laboral, nuestro proyecto volverá a foja cero. Esto nos indica que no hay voluntad política de tener una ley actualizada y eficiente", indicó José María Di Bello, secretario de Fundación GEP.

Por Urgente 24 Jueves 23 de noviembre de 2017 18:52 hs Compartí esta nota Enviar Imprimir