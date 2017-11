Bruno Mars y DNCE enloquecerán a La Plata

Tras arrasar con 4 recitales en el Forum de Los Angeles, donde lo vieron 61 mil fans, comenzó su viaje a América latina en Brasil y llegará a La Plata este sábado 25/11 acompañado, nada mas ni nada menos, que por Joe Jonas con su banda "DNCE" como telonera del show, para seguir luego por Chile y Perú, Ecuador, Colombia y Costa Rica.

Considerado como un verdadero "constructor de hits", el artista que arrasó con los premios AMA hace unos días, puede darse el lujo de contar entre sus seguidores con muchas celebridades que no quisieron perderse su show en Los Angeles: según reveló Variety, The Weeknd, Sandra Bullock, Christina Aguilera y Kim Kardashian coincidieron en la misma noche. En otras fechas del tour, con el que recorrió toda Europa y los Estados Unidos, tuvo entre su público a la ex primera dama de su país Michelle Obama, Beyonce, Jay-Z con Blue Ivy, Chris Martin, el líder de Coldplay, que tocó con el en el Super Bowl.

Con sólo tres discos de estudio editados y siete años de carrera profesional, Bruno Mars, logró conquistar un mercado que pop y R&B, ganar los premios más importantes de la industria y vender unos 150.000.000 de singles y más de 26.000.000 de álbumes.

Mars (llamado en realidad Peter Gene Hernández) nació el 8/10/1985, en el seno de una familia de músicos amateurs de Honolulu, la capital de Hawaii. Su padre era un percusionista de Brooklyn, Nueva York, que decidió instalarse en la isla tras conocer a una bailarina de Hula (danza típica Hawaiana) que provenía de las Filipinas. De esa mezcla exótica nació una familia que se transformó en una banda que se dedicaba a realizar espectáculos en los hoteles para los turistas.

Así, el pequeño Peter, –apodado Bruno en honor al luchador profesional Bruno Sammartino-, creció arriba de los escenarios realizando una actuación especial. Su fuerte era imitar a Elvis Presley. Tal fue su performance, que debutó en cine con un cameo personificando al pequeño Elvis, en la película Honeymoon in Vegas (1992). Todo un hito para sus 7 años.

La influencia del "Rey del Rock & Roll" y su adoración por Michael Jackson, fueron formativas para el cantante que a sus 19 años, y tras un frustrado paso por el icónico sello Motown Records, se dedicó a componer temas para otros artistas. Nothin' on You, de B.o.B; Billionaire, de Travie McCoy; y Fuck You!, de Cee Lo Green, son algunos de los éxitos surgidos en la cantera Mars.

Pero su trabajo forjado entre bambalinas llegó a su fin cuando firmó con Atlantic Records para editar su primer álbum. Una combinación de R&B, pop, soft rock y reggae fusión, que encantó a la audiencia y lo posicionó en el número 1 de los rankings con los singles Just The Way You Are, Grenade y The Lazy Song. Doo-Woops and Hooligans (2010) fue un ingreso impetuoso en el circuito comercial que terminó de rendirse a sus pies con el lanzamiento de Unorthodox Jukebox (2012).

Luego de esta avalancha de producción, Mars se dedicó a disfrutar de su condición de pop star y a realizar grandes presentaciones como el entretiempo de dos Super Bowl, junto a Coldplay y Beyoncé; un homenaje a Prince en los Premios Grammy 2017; y a colaborar, además de producir, con Mark Ronson el hit más vendido de los últimos años. Uptown Funk se mantuvo 14 semanas en el número uno de los rankings, ganó el premio a la Canción del año en los Grammy y lleva más de 2.000.000.000 de reproducciones en YouTube.

El tour de presentación de su 3º disco es el que lo trae a la Argentina por 2da vez. Es que Mars ya había estado por estas tierras durante el verano de 2012, como parte de un festival organizado por una empresa de telefonía móvil en Mar del Plata. Aún así, el músico hawaiano convocó a unas 50.000.000 personas para bailar sobre la arena. Esta vez, la cosa es con un show propio y una carrera consagrada, y el estadio Único de La Plata está por quedarle chico.

Además, el recital hará enloquecer a todas las ex fanáticas de los Jonas Brothers, ya que el telonero de Mars será nada más ni nada menos que la banda de Joe Jonas "DNCE". El cantante se presentará en el país luego de haberse ausentado varios años de la Argentina después de haberse separado de la banda integrada por sus hermanos Jonas.

DNCE es una banda de dance-rock estadounidense que se formó en 2015. El grupo está formado por el ex Jonas Brother, Joe Jonas, también por Jack Lawless, Cole Whittle y JinJoo Lee. El grupo firmó con Republic Records, y lanzaron su primer sencillo Cake by the Ocean en septiembre de 2015. La canción tuvo un éxito moderado en diversos territorios, llegando al puesto 18 de la lista Billboard Hot 100 de los Estados Unidos.​ Su EP debut, Swaay (2015), recibió una recepción generalmente positiva después del lanzamiento. También recibieron su primera nominación a un premio, por mejor artista nuevo en los Kids' Choice Awards 2016.

Las puertas del estadio se abrirán a las 16, a las 17 tocará la banda "Lo´Pibito", a las 20 "DNCE" y Mars se presentará finalmente a las 21:15 con entradas totalmente agotadas a tan solo 2 días de salir a la venta.