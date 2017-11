Silencio en la Casa Rosada y, según la Armada, los medios provocan angustia (?)

El vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, brindó una nueva conferencia de prensa en la que culpó al periodismo del mal tratamiento de la información que se ha tenido desde la desaparición del submarino ARA San Juan, tratando por supuesto de excusarse del pésimo manejo oficial que incluso, la misma familia de los 44 tripulantes a bordo han expresado a través de los medios, además rechazó las críticas y aseguró que "ninguna unidad zarpa si no está en condiciones operativas de hacerlo" , enfatizó. Ratificó además la información que se supo esta mañana 23/11 sobre una explosión en el trayecto que hacía el navío rumbo a Mar del Plata.

"No descartamos nada, porque todavía no sabemos dónde está el submarino", sostuvo Balbi, es decir, no huno ninguna novedad sobre el caso. En cuanto a la críticas, sostuvo que "ninguna unidad de la Armada zarpa si no está en condiciones operativas" y cuestionó a los medios que "brindan informaciones imprecisas que afectan a los familiares" de los tripulantes.

En la Casa Rosada sigue el silencio. No habrá declaraciones hasta que se conozca con certeza cuál es la situación del submarino ARA San Juan. Por ahora sigue hablando la Armada Argentina, cuya conducción se descuenta será modificada como consecuencia de estos acontecimientos.

Justo horas antes, Jaime Durán Barba había entregado la encuesta más reciente de imagen pública presidencial, que afirmaba que la del presidente Mauricio Macri creció 17 puntos, rozando el 62% de aprobación.