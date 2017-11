Tévez muy cerca de volver a Boca que no zafará de pagar los U$S 6 M

Boca continúa puntero en esta Superliga a pesar del traspié que sufrió ante Racing en la Bombonera este último fin de semana pero recibió la mala noticia de la lesión de Darío Benedetto que sufrió la rotura de los ligamentos cruzados que lo tendrá entre seis u ocho meses afuera de las canchas. En medio de este panorama, Carlos Tévez quedó más cerca de regresar al ‘Xeneize’ luego de las reuniones que mantuvo su representante, Adrián Ruocco y el presidente de la entidad boquense, Daniel Angelici, con los dirigentes del Shanghai Shenhua.

Al margen de las versiones que surgieron este jueves (23/11), acerca de un interés de Flamengo de Brasil por el ‘Apache’, el ídolo ‘Xeneize’ está cada vez más cerca de volver por segunda vez al club que lo vio nacer en el fútbol profesional.

Por otro lado, Ruocco será el encargado de negociar la posibilidad de hacer uso de la cláusula de rescisión del contrato de dos años que aún le quedan al delantero en el fútbol chino. Esa cláusula es de 6 millones de dólares y debería concretarse antes del 30 de noviembre, pero Boca quiere pagar mucho menos de esa cifra.

Allegados a la dirigencia de boquense señalaron que todo indica que el regreso de Tevez será un hecho en los primeros días de diciembre para jugar la Copa Libertadores 2018, ya que la familia de ‘Carlitos’ se instaló nuevamente en la Argentina en agosto pasado.

El delantero jugará el próximo domingo su último partido de esta temporada, cuando su equipo dispute la final de la Copa de China.

El ‘Apache’ llegó al Shanghai a principios de 2017 y, si bien su vínculo puede prorrogarse hasta fines de 2019, todo indica que será interrumpido.

En uno de sus viajes a Argentina de los últimos tiempos, Tevez se reunió con Guillermo Barros Schelotto y acordaron algunas pautas de trabajo a futuro.

De hecho, Carlos Tevez contrató un preparador físico particular para mejorar su forma, que recibió instrucciones precisas de Jorge Valdecantos, su colega de Boca.

El último fin de semana, Tevez no fue siquiera al banco de suplentes en la victoria ante el Shanghái SIPG por 1-0, como local, en el partido de ida de la final de la Copa de China. Esto muestra a las claras que ya no es tenido en cuenta y que pretenden negociarlo, pero no a cualquier precio.

Cabe recordar que el ‘Apach’ se despidió el domingo 18/12/2016 de Boca en medio de una Bombonera que clamó por su continuidad. Carlos Tévez se fue de la entidad ‘Xeneize’ a causa de su mala relación con el entrenador Guillermo Barros Schelotto, en medio de los rumores de un pedido de licencia por parte del delantero en el mes de septiembre pasado. Fuentes internas afirmaban que Guillermo no estaba de acuerdo con esta postura y que buscaba seducirlo armándole un equipo a su medida. Inclusive, como una prueba de la mala relación, Guillermo había manifestado luego de la victoria en el Superclásico ante River por 4-2 en ese 2016 en el Monumental disgustado “tiene un equipo a su medida”.

El Shanghai Shenhua fue la séptima camiseta que viste Tevez como profesional. Debutó con la de Boca ante Talleres en octubre de 2001, y luego lució la de Corinthians en Brasil y las de West Ham, Manchester United y Manchester City en Inglaterra y la de Juventus en Italia.

Salvo con West Ham, Tevez salió campeón en todos los clubes que jugó. Y dos veces fue campeón del mundo: Boca en 2003 y Manchester United en 2008.

No obstante, su paso por China no es para nada fructífero debido a que no muestra el nivel esperado. En su último partido, Tévez bajó seis kilos en el final de la temporada la Superliga de ese país.

Su equipo, el Shanghai Shenhua, el que pagó casi 80 millones de dólares por dos años de contrato, terminó más cerca de la línea del último de los descendidos a 19 puntos abajo del último clasificado a la Champions asiática y a 29 del campeón, el Guangzhou Evergrande.