Carísimo: Piden $300 mil por un auto que perteneció a Maradona

Una coupe Ford Sierra XR4 color negro, con GNC, que Diego Armando Maradona le había regalado a su padre en 1986, meses antes de consagrarse campeón mundial en México con la Selección Argentina, fue puesta a la venta este jueves (23/11) por un particular en el sitio web Mercado Libre por la cifra de 300.000 pesos, un valor tres veces más alto que el de mercado. El vehículo tiene la documentación que acredita que perteneció a “Maradona Diego” (padre). De todas formas, no hay registro de que el ex futbolista la haya utilizado.

