Macri (con Aguad al lado) pidió no buscar "culpables" hasta tener la "información completa"

En un breve mensaje ante la prensa, el Presidente dijo que la desaparición del submarino "nos ha conmovido a todos los argentinos" y que "es un momento difícil para todos" pero "muy especialmente para los familiares de los 44 tripulantes. Se mostró junto al ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien ha sido blanco de fuertes cuestionamientos por su labor en este caso. Macri afirmó que el sumergible estaba "en perfectas condiciones". El vocero de la Armada, Enrique Balb, más temprano, i volvió a informar que "no hay rastros del submarino, pese a las dos provincias de Tucumán que tiene la zona de búsqueda". Además, salió a desmentir a los familiares: "Hablé a la base naval Mar del Plata y me confirmaron que en ningún momento les dijeron que no hay chances de encontrarlos con vida". Vale aclarar que esas palabras salieron de los oficiales presentes y no del informe oficial que se leyó a familiares. Sin embargo, agregó: "Si en el día de mañana ocurre algo parecido a lo que estuvieron diciendo, no somos infalibles, podemos cometer errores. Y desde luego, la Armada no va a dudar en pedir disculpas. Intentamos dar lo mejor en esta situación crítica y única". Tras la noticia de la explosión detectada en la zona donde se había reportado la última vez el submarino ARA San Juan, ahora se aguarda que el operativo de rescate encuentra a la nave. Los familiares de los 44 tripulantes ya saben qué esperar de esa búsqueda. El Gobierno nacional aguarda novedades de la pesquisa internacional, pero ya empieza a sondear responsabilidades. El ministro Oscar Aguad inicia unos 40 sumarios. Quiere saber por qué no fue informado de la pérdida del submarino. Arriba de él, analizan su futuro. Algunas voces de Cambiemos apuntan a la gestión K de Nilda Garré y Agustín Rossi, pero lo cierto es que el deterioro de las Fuerzas Armadas viene de hace rato. A pesar de que la Grieta intenta colarse en la tragedia, lo imperativo es el acompañamiento a los familiares de los 44.

