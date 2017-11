44 historias tremendas de una tragedia que se repite

Malvinas, Cromañón, Once... Esta semana se hicieron inevitables algunas comparaciones. Algunas correctas, otras no tanto, lo cierto es que no es la primera vez que la fuerza de la corrupción, la desidia o la negligencia nos mata. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió en el caso del ARA San Juan? Ello se irá develando con los días. Pero difícilmente se torne irrepetible con un "cambio de maquillaje".

Por Urgente 24 Viernes 24 de noviembre de 2017 12:13 hs Compartí esta nota Imprimir