235 muertos en Egipto: Brutal ataque contra la rama mística del islam

Al menos 235 personas murieron asesinadas y 130 resultaron heridas en un ataque a la mezquita Al Rawda, en la ciudad de Bir al-Abd, en el Sinaí egipcio, informaron medios estatales egipcios.

At least 115 people killed in Sinai after suspected militants carried out a bomb attack on a mosque and reportedly opened fire at worshippers attending Friday prayers.#cbsfmnews pic.twitter.com/nOvKZvm9Vu