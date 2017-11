Evacúan la estación de subte de Oxford tras aviso de disparos

La policía de Londres ha evacuado la estación de Oxford Circus, donde había recibido aviso de posibles disparos, explica EuropaPress.

La Policía Metropolitana informó en un comunicado que recibio los primeros avisos a las 16.38 (hora local) y ha respondido "como si se tratase de un incidente terrorista".

Our officers are on the scene at #OxfordCircus tube station with @BTP Please avoid the Oxford Circus area whilst we deal with the incident. More info asap

La Policía de Transporte Británica reveló que hay una mujer con una herida leve. No se han reportado más heridos.

At this stage, we have received one report of a woman sustaining a minor injury when leaving Oxford Circus station. There are no other reported casualties. More updates to follow.