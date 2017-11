4 reglas para proteger tus claves de Internet

250.000 contraseñas son robadas semanalmente por los hackers, según una investigación realizada por Google y la Universidad de California. Para que no caigas en la estadística, te presentamos varias alternativas para blindarte contra los piratas cibernéticos.

Detrás de un robo de contraseñas por lo general siempre hay un descuido del usuario, y es que normalmente las personas usamos la misma combinación para todo. Partiendo de allí, tenemos varios consejos para dar:

1. No usar siempre la misma contraseña para todas nuestras cuentas: Lo bueno de esto es que, si cometiste algún descuido y te hackean una cuenta, no se producirá ningún efecto dominó y el resto de cuentas quedarán a salvo.

2. No hagas login en una página de procedencia dudosa: Es muy común encontrar links en foros o redes sociales destinados al robo de información, por eso evita a toda costa suministrar información personal o registrarte en páginas falsas, que por lo general son muy idénticas a las reales. Para verificar fíjate en el URL al cual te enviará.

3. Navega a través de buscadores seguros: Mozilla Firefox con el add-on instalado es uno de los más recomendados, de esta manera los scripts (lenguaje de programación que ejecuta diversas funciones en el interior de un programa de computador) solamente puedan ser ejecutados cuando el usuario lo permita, evitando así que dichos scripts se activen de forma invisible provocando el robo de contraseñas, entre otras cosas.

4. Detecta los e-mail falsos o con virus: Para no regalar la información de esta forma fíjate en la dirección del correo electrónico no en el nombre, si no coincide con el nombre de la empresa o servicio que te está contactando no es real. Por lo general este tipo de correos pueden tener faltas ortográficas, lincks fraudulentos, ausencia de contactos, demás de tener adjuntos con malware (un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse o dañar una computadora) y en el 80% de los casos te piden información personal.

Las 3 tácticas más utilizadas para robar contraseñas

Phishing, key logging y la filtración de datos, son las 3 artimañas de las que se valen estos piratas cibernéticos para robar unas 250.000 contraseñas de cuentas de Google, cada semana.

De los tres métodos para robar contraseñas, key logging está en tercer lugar. En un año se han robado unas 780.000 contraseñas con este método que consiste en software malicioso que “lee” todo lo que tecleas.

Seguido está el phishing, es decir, hacerse pasar por alguien (por ejemplo, tu banco) para engañarte y obligarte a revelar tus datos privados. Los correos engañosos son la forma más popular de practicar el phishing. En un año, se han robado 12 millones de contraseñas mediante esta técnica.

Sin embargo, la táctica “estrella” para el hurto de contraseñas es la más preocupante. Consiste en recopilar los datos de los usuarios de un servicio o empresa y venderlos en el mercado negro. Este procedimiento ha conseguido afectar a 3.3 millardos de contraseñas.

La clave perfecta

Para poder estar tranquilos con la contraseña creada para cada una de las cuentas, lo ideal es cambiar periódicamente la contraseña y crearlas con letras y números, si puedes incluir mayúsculas y minúsculas mejor.

Asimismo, se recomienda que la parte alfabética no sea una palabra muy común o fácil de encontrar en el diccionario de cualquier idioma, ya que los hackers utilizan diccionarios para robar contraseñas por el método "brute fuerce", fuerza bruta, en que son probadas incontables combinaciones de contraseñas.

Actualmente existen gestores de contraseñas, que no son más que programas de cómputo que se utiliza para almacenar una gran cantidad de parejas usuario/contraseña almacenados en una base de datos cifrada mediante una única clave, de forma que el usuario sólo tenga que memorizar una clave para acceder a todas las demás. Sophos Home Security Free, Kaspersky Password Manager y Efficient Password Manager Portable, son algunos de ellos.

Tips para blindar tu cuenta de Facebook ante hackers