Pese a la meteorología, aprestos a la espera del milagro

Las autoridades argentinas informaron el jueves 23/11 que el submarino militar ARA San Juan habría sufrido una explosión, por lo que muchos familiares de los marinos los dieron por muertos, mientras el operativo internacional se concentra en buscar bajo el agua rastros del navío.

Enrique Balbi, representante de la Armada, dijo este sábado 25/11 en conferencia de prensa que la búsqueda no está suspendida, y que hay 7 barcos inspeccionando la zona.

"Aún no hemos tenido evidencias del San Juan", reiteró el vocero. No obstante, informó que el área de búsqueda se redujo. "Se limitó a entre 200 y 1.000 metros de profundidad", precisó.

La búsqueda se concentra en la zona del Mar Argentino en la que se registró información de una onda submarina "consistente con una explosión".

-----------------

Imágenes de la cooperación internacional

-----------------

"No estamos teniendo aún la localización del submarino San Juan, la zona es amplia y el medio es hostil", señaló Balbi, quien indicó que hoy las condiciones meteorológicas "son un poco más adversas" que este viernes y se prevé que empeoren mañana.

El portavoz señaló que el buque ruso Yantar llegará en el inicio de diciembre (la semana próxima) directamente al área de búsqueda con equipos de alta tecnología de inspección visual.

El Yantar porta 2 vehículos tripulados de exploración en aguas profundas —el proyecto 16810 Rus y el proyecto 16811 Konsul—, preparados para desarrollar su actividad a profundidades de hasta 6.000 metros.

El 328vo. destacamento de buzos militares formado en 1992 en la ciudad de Lomonósov —cerca de San Petersburgo— realiza los trabajos de rescate más complejos: se ocupa de la emersión de buques hundidos, trabajos técnicos subacuáticos y de entrenar a submarinistas para que puedan regresar a la superficie en el caso de que su nave sufra algún accidente.

Por su parte, el avión ruso Antonov An-124 Ruslán ya ha aterrizado con un equipo de rescate y equipamiento de inspección subacuática, y permanecerá durante el despliegue en la ciudad de Comodoro Rivadavia "por un cambio logístico", indicó Balbi.

Balbi se refirió también al minisumergible de búsqueda y rescate enviado por USA: "El minisubmarino podría salir hoy a la noche", afirmó. Pero resultó que la meteorología ha complicado la carga del minisubmarino al buque de transporte.

La Cámara de Rescate Submarino (SRC)



La US Navy ordenó que su Comando de Rescate Submarino (URC) con sede en la base naval de San Diego (California, USA) se desplegara para apoyar la búsqueda, enviando 2 equipos de rescate operados manualmente, y que se acoplan con el submarino sellando la escotilla de rescate, con lo que permite a los marinos trasladarse con seguridad a la cámara de rescate.

3 aviones estadounidenses (2 C-17 Globemaster III y 1 C-5 Galaxy) transportaron la Cámara de Rescate Submarino (SRC) y el vehículo de rescate submarino (ROV) desde la estación aeronaval de Miramar (California) a Comodoro Rivadavia (Argentina). El SRC es una cámara de rescate de McCann diseñada durante la 2da. Guerra Mundial y todavía en uso, puede rescatar hasta 6 personas a la vez y llegar a un submarino de fondo a profundidades de 850 pies (283,33 m).

El 2do. sistema de rescate, el Módulo de Rescate Presurizado (PRM) y el equipo de apoyo llegaron en otro embarque. El PRM puede sumergirse hasta 2.000 pies (666,66 m) para posarse y trincarse a la escotilla de escape de un submarino posado en el fondo del océano con un ángulo de hasta 45° tanto en cabeceo como en balanceo. El PRM puede rescatar hasta 16 personal a la vez.

El minisubmarino será llevado en la embarcación Sophie Siem, sobre la que trabajaban unos 40 soldadores para adaptarla a las necesidades de traslado. Desde su actual amarre en el puerto de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, el barco tardará 1 día en llegar al área que concentra la búsqueda del ARA San Juan.

“Si Dios quiere y las condiciones meteorológicas acompañan, podría estar zarpando hoy por la noche con personal, oficiales, submarinistas argentinos, acompañándolos hasta el área de operaciones, lo que demandaría unas 24 horas aproximadamente”, dijo el sábado el portavoz de la Armada, Enrique Balbi.

“A partir de mañana las condiciones meteorológicas van a empezar a dificultarse,” agregó Balbi en conferencia de prensa.

Expertos creen que el ARA San Juan podría estar sobre el lecho marino tras un barrido de la superficie de toda la zona.

A 10 días de la desaparición del submarino, el impresionante operativo internacional de búsqueda y rescate en el que participan cerca de 4.000 personas y unos 30 aviones y barcos de Argentina, USA, Reino Unido, Brasil y Chile, entre otros países, no ha mostrado ningún avance. Por eso Rusia decidió sumarse a la búsqueda.

Un avión ruso Antonov aterrizó en el país en la noche del viernes 24/11 con equipo de búsqueda subacuática y capacidad de inspección ocular de hasta 6.000 metros de profundidad.

“Nosotros todavía estamos en una etapa de esperanza y desesperanza”, dijo Balbi.

Balbi subrayó que, con los resultados preliminares con que cuenta el equipo multinacional de búsqueda, "no podemos hacer conjeturas, por prudencia y respeto a los familiares. Seguimos mapeando el fondo", aseguró.

No obstante, el portavoz señaló que fueron realizadas las inspecciones correspondientes previo a la desaparición del submarino, que no contaba con torpedos de combate. "2 días antes de cada zarpada se hacen chequeos. El submarino no zarpa si los testeos no están aprobados", aseveró.