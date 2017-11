Otro desalojo federal sangriento: Mapuche muerto en Villa Mascardi

"El juez federal Gustavo Villanueva (N. de la R.: el que ordenó el desalojo. Denunciado en los Tribunales de Comodoro Py por ordenar la detención de Facundo Jones Huala) está investigando el caso como enfrentamiento armado y no como represión", explicaron a Urgente24 fuentes gubernamentales.

Para los funcionarios federales, "los efectivos de la Agrupación Albatros persiguieron a una persona montaña arriba y cuando llegaron era un grupo de 12, y recibieron disparos de armas de fuego .38 y .380, primero apelaron a la munición de goma pero luego utilizaron el armamento reglamentario. Para nosotros fue una emboscada, no una represión".

En tanto, el director del hospital zonal de San Carlos de Bariloche, Leonardo Gil, confirmó 1 persona fallecida que habría recibido una bala en la zona del glúteo que luego habría comprometido el resto de sus órganos (avanzó hasta el estómago).

Esta persona, integrante de la comunidad mapuche desalojada el jueves 23/11 en Villa Mascardi, murió durante el avance de fuerzas federales en territorio del parque nacional Nahuel Huapi, según Gil, director del hospital Ramón Carrillo.

En horas de la tarde se tomó conocimiento de que 3 personas, que se encontraban escondidas luego del megaoperativo del jueves 23/11, en el que se desalojó a la comunidad que se encontraba en Villa Mascardi, habrían sido heridos de bala.

El relato de las fuerzas de seguridad es que persiguieron a 1, montaña arriba, y entonces encontraron a un grupo con el que intercambiaron disparos. En cambio los mapuches hablan de represión.

En la zona del Mascardi se encuentran las 2 ambulancias del hospital que aún no llegan al establecimiento médico. En el hospital se viven momentos de tensión ya que familiares y amigos están reunidos aguardando la llegada de las ambulancias.

Natalia Araya, abogada de organismos defensores de los derechos humanos, le dijo temprano a “DeBariloche” que había 3 integrantes de la comunidad mapuche heridos con armas de fuego por fuerzas federales en la zona de Villa Mascardi y que la situación de uno de ellos es delicada pero minutos después el director del hospital confirmó la muerte.

2 de los heridos (son una mujer y un hombre) pertenecen a la comunidad Nahuel Colhuil, del barrio Virgen Misionera de Bariloche.

Los otros heridos habrían sufrido lesiones en la zona abdominal y hombros.

Desde la lof Lafken Winkul Mapu informaron que personal de la Policía Federal (N. de la R.: en verdad, Albatros, de Prefectura Naval) disparó e hirió con balas de plomo a 3 mapuches “que bajaban de la montaña luego de haber sido perseguidos en el mega operativo de desalojo del jueves”.

Según señalaron desde la lof, las 3 personas “volvían de la montaña luego de resguardarse por días y proteger su integridad física en la ‘mega casería’ que desplegaron el jueves los grupos especiales GEOP y Albatros de fuerzas federales con el apoyo aéreo de un helicóptero de Gendarmería Nacional”.

