ARA San Juan: Pidió el retiro el contraalmirante González

Cuestionado por algunos familiares de los tripulantes, el jefe del Área Naval Atlántica y de la Base Naval de Mar del Plata, contralmirante Gabriel González, pidió su pase a retiro.

Según trascendió, el oficial superior cursó el pedido a mediados de esta semana, pero todavía no fue aceptado por las autoridades castrenses.

Ante ello, González sigue a cargo del Área Naval Atlántica, que tiene su asiento en la Base Naval de Mar del Plata.

El vocero de la Armada, Enrique Balbi, fue consultado sobre el pase a retiro de González en el marco de la conferencia de prensa que brindó en el Edificio Libertad para dar detalles del operativo de búsqueda del submarino, pero respondió que no tenía información sobre el tema.

“Tanto el personal de la Armada en Puerto Belgrano, como en Mar del Plata y Buenos Aires están abocados a las dos responsabilidades más grandes: la búsqueda del submarino con sus 44 tripulantes y la contención a las familias, asistirlos y comunicarse con ellos”, dijo Balbi.

González fue el encargado de transmitirles a las familias en la base de Mar del Plata la información referida al “evento anómalo y no nuclear consistente con una explosión”, que se produjo en el radio de tránsito del ARA San Juan, 3 horas después del último contacto que mantuvo el miércoles 15/11 a las 7:30.

El contraalmirante fue uno de los apuntados en los últimos días por algunos familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, quienes afirmaron que les manifestó que los 44 integrantes de la nave habían fallecido.

"Me concedió 2 minutos el contraalmirante Gonzaléz, me dio la mano y me dio sus condolencias, su pésame y me habló en pasado, que mi hijo fue un gran marino y que lamentaba profundamente todo lo que pasó", relató el viernes 24/11, Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra.

La noticia se empalma con un despacho que difunció la agencia Noticias Argentinas:

El presidente Mauricio Macri ya tomó la decisión de remover a la cúpula naval y también a los jefes de las otras dos Fuerzas Armadas, molesto por el manejo del caso del submarino "ARA San Juan", aunque el vocero de la Armada, Enrique Balbi, afirmó hoy que no hubo "ninguna vulneración a los protocolos" y que los militares trabajaron "mancomunadamente" con los funcionarios del Ministerio de Defensa.

El titular de esa cartera, Oscar Aguad, inició por su parte 40 sumarios administrativos para evaluar el accionar de distintos integrantes de la fuerza conducida por el almirante Marcelo Srur a fin de determinar responsabilidades en el caso.



"No hemos realizado ninguna vulneración a los protocolos escritos", sostuvo el capitán de navío ante la prensa, a la vez que señaló que esos procedimientos indican que la intervención del Ministerio de Defensa no se concreta desde el momento en que se pierde contacto con el submarino.



Balbi precisó que la intervención de funcionarios de la cartera castrense se concretó a partir del viernes cuando se decretó la operación de "búsqueda y rescate" (SAR, por sus siglas en inglés) y que eso se adecua al protocolo previsto.



"Desde el primer momento cuando se decretó (el operativo de búsqueda y rescate), el viernes, ahí interviene el Ministerio de defensa", insistió el portavoz de la Armada, quien señaló que en ese momento "se conformó un Gabinete de crisis en el Edificio Libertad, en el Ministerio de Defensa y en Puerto Belgrano".



Y agregó que "en ese Gabinete de crisis había un alto funcionario del Ministerio de Defensa, trabajando mancomunadamente, en equipo" con los militares, para así poder "llevarle fehacientemente la información" a Aguad.



En el mismo sentido se expresó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien manifestó que en el Gobierno "no hay registro de información retaceada" por parte de la Armada, a la vez que resaltó el trabajo "muy profesional" de la fuerza.



Pese a ello, el cordobés decidió abrir 40 sumarios administrativos internos para analizar las acciones llevadas a cabo por integrantes de la fuerza.



En lo que respecta a las responsabilidades en el caso, en el Gobierno aguardan que el operativo de búsqueda pueda hallar al ARA San Juan lo más pronto posible para luego avanzar con la decisión, ya tomada, de remover a la cúpula naval y también a los jefes de las otras dos fuerzas, señalaron fuentes oficiales a NA.



En ese sentido, Peña evitó confirmar lo que es un secreto a voces en la Casa Rosada y ratificó que priorizan el hallazgo del submarino: "Hoy creemos que toda especulación en ese sentido tiene que estar suspendida hasta que concluya esta operación", señaló.



Ante el enojo del Presidente, los jefes de la Armada, Marcelo Srur; del Ejército, Diego Suñer; y de la Fuerza Aérea, Víctor Amrein; no llegarán a fin de año en sus puestos, al igual que la cúpula naval.



Los tres habían sido designados el 14/01/2016 por el jefe de Estado, quien los había recibido en Balcarce 50, 4 días más tarde: en aquella ocasión, el Gobierno había resaltado que "pasaron 12 años desde la última vez que un Presidente recibió en la Casa Rosada a los jefes de las Fuerzas Armadas".



Por el momento, el cordobés no sería relevado de su cargo, ya que es uno de los dirigente de la UCR que apoyó desde un primer momento a Macri, quien por ese dato le tiene una alta estima.