"Los tripulantes del San Juan son héroes, pero debemos decir que están muertos"

Zavalla estaba contando que entiende a los familiares de los 44 tripulantes del sumergible justo antes de la desafortunada intervención. “Mi hijo murió a los 27 años por un cáncer que de entrada se supo que era irreversible y mi preocupación fue cómo él iba a superar esto. Yo lo veía tan tranquilo y asistido por un psicólogo y un día le dije: ‘Jorge ¿él sabe que se va a morir?’. Y me dijo: ‘Sí, sabe que se va a morir y lo estamos trabajando; su única ambición es no sufrir”. Ahí llegó el comentario desubicado.

“Ah, mi ambición es que hagan arroz con champiñones en mi velorio”, intervino Lilita ante el desconcierto del marino. Luego la quiso arreglar: “Y no lo estoy tomando en broma porque también tengo un hermano muerto a los 42 años”.

El cinismo se pavonea por la tv con total impunidad gracias a aval masivo de los votos porteños.

Pero todo el problema no terminó acá ya que la segunda vuelta del show se abrió cuando Carrió confesó: "A alguien hay que ponerle una flor o una cruz" aseguró Lilita respecto a la información que se maneja del destino de los 44 tripulantes del submarino que explotó.

"Ellos son héroes y sé de la vocación enorme que han tenido. Ojalá que esto sirva", opinó. Lo cierto es que distintos equipos nacionales e internacionales continúan buscando el submarino que lleva 11 días desaparecido.

Además, Carrió afirmó que la desaparición del ARA San Juan "es un acontecimiento irreversible".

Por otro lado la diputada remarcó que se encontraba en firmes condiciones de afirmar lo que decía y que era libre de decirlo, pero que el Estado no tenía la misma liviandad de hacerlo hasta que no tenga una certeza de qué pasó. “Estamos ante un acontecimiento irreversible y la tripulación está fallecida", señaló Carrió en el programa de Mirtha Legrand que se emite por Canal 13.

Por otra parte, la entrevistada contó que cuando se enteró de la desaparición del sumergible lo primero que hizo fue comunicarse con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para pedirle "toda la verdad" sobre el incidente.

"Le dije a Marcos (Peña) que quería toda la verdad y él me contó que hubo un problema con las baterías, que la conducción de la Armada lo supo y que luego lo comunicó al Ministerio de Defensa. Ahora voy a investigar para que se sepa toda la verdad", aseveró la cofundadora de Cambiemos al mirar de frente a Itatí Leguizamón, la esposa del cabo primero Germán Suárez, tripulante del ARA San Juan.



"Gracias, Lilita. Era lo que necesitaba saber", respondió por su parte Leguizamón a la legisladora, y caso seguido admitió que cuando dijo que la Armada le ocultó información a los familiares ella se encontraba bajo "mucha presión psicológica".



"No puedo decir como antes si me ocultaron información. Sufrimos mucho cuando nos dijeron que había siete llamadas desde el submarino y después nos dijeron que no era cierto. Estábamos los familiares bajo mucha presión", apuntó.



Por otro lado, Carrió aseguró que en el astillero Tandanor, donde se reparó el ARA San Juan "hubo hechos de corrupción" durante la gestión del Gobierno que terminó en diciembre de 2015.



En ese sentido, la dirigente oficialista inquirió al oficial naval Carlos Zavalla, primer comandante del submarino, sobre estas cuestiones.



"Conozco lo que se publicó sobre las causas judiciales que hay al respecto pero no conozco nada más. Creo que la información que dio la Armada en este caso por parte del capitán de navío Enrique Balbi fue certera. La información sobre las siete llamadas salió desde el Ministerio de Defensa", sostuvo Zavalla.



Sin embargo, Leguizamón lo contradijo al recordar que esas informaciones "estaban en los partes de la Armada a los que accedieron los familiares" de los tripulantes.



"Es una deducción que no se invierte en las fuerzas armadas desde el inicio de la democracia. Dije eso y otras cosas más porque estaba fuera de mí cuando nos dijeron que en el submarino hubo una explosión", destacó la esposa del suboficial Suárez.



Por su parte, Zavalla admitió que encontrar el submarino que es buscado en la actualidad por 7 buques de distintas nacionalidades no será una tarea para nada sencilla, debido a que en la zona donde se produjo el siniestro el lecho marino "es muy irregular".



"Es una zona con muchos cañadones y quebradas. Será difícil encontrarlo. Por la presión, la nave puede sufrir daños irreversibles", remarcó.



Carrió observó que el 20% del personal de las fuerzas armadas está por debajo del nivel de la pobreza, y que en las armas existe una cultura de lo arreglamos con alambre, pero que ya no se puede arriesgar más la vida del personal militar.



"Todos sabemos cómo estaban las fuerzas armadas reformadas y que se ocupen de cuidar la Patagonia y el mar argentino. No se puede arriesgar más la vida del personal militar. Lo que no está para salir no puede salir. Sé muchas cosas que se hicieron durante el kirchnerismo y las voy a investigar", enfatizó.



Leguizamón reveló además que los familiares tienen "bloqueado el acceso a los fondos" de la tripulación, y Carrió prometió que le pedirá al ministro de Defensa, Oscar Aguad, que intervenga para solucionar este problema.



"Los tripulantes del San Juan son héroes, pero debemos decir que están muertos. Necesitamos un profunda reforma de las fuerzas armadas, pero sabemos que hubo mucha corrupción en las instituciones. Debemos saber la verdad, como quiere el presidente Mauricio Macri, que está muy preocupado por este tema", puntualizó.

Por su parte la Armada, ante la afirmación de Carrió dijo: "No tenemos certezas, tratamos de ser respetuosos".

"Nosotros tratamos de ser respetuosos. Si bien van once días de búsqueda, no quita que pueden estar en una situación de supervivencia extrema", manifestó el vocero de la Armada.

Balbi afinó los detalles de la conferencia de prensa junto al ministro de Defensa, Oscar Aguad, con quien compartió algunas horas en la Base Naval de la ciudad bonaerense de Puerto Belgrano para seguir de cerca las operaciones. En línea con lo expresado por Defensa, Balbi negó que se hayan abierto 40 sumarios para investigar a la Armada: "No hay sumarios que se hayan iniciado", indicó.

"Hasta el momento no hay tiempo definido para abandonar la búsqueda: seguimos abocados a la búsqueda y rescate", finalizó Balbi.