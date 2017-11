Emma Watson camina por París soltera y feliz

La guapa actriz inglesa muy reconocida por su papel de “Hermione” en la Saga de Harry Potter decidió poner fin a su relación de más de 2 años con el prestigiado estudiante de Princeton, William ‘Mack’ Knight.

La última vez que fueron captados juntos fue a finales de mayo mientras paseaban por Nueva York. De acuerdo con los rumores, terminaron poco tiempo después, William, de 37 años, es egresado de Princeton de la Licenciatura en Ecología y Biología, mientras que Ema, se graduó de la Universidad de Brown.

novios.jpg

Pero este sábado 25/11 la actriz fue captada por las cámaras en las calles de París, disfrutando de un paseo muy ‘bajo perfil’ con una de sus amigas.

A juzgar por su gorra y gafas, es probable que la intención de Emma fuera distraer a los curiosos, no sólo sus múltiples fans alrededor del mundo, sino también a los paparazzi que en todos lados parecen acechar a los famosos. Y pese a que no logró pasar desapercibida, ella tomó una actitud juguetona al darse cuenta que estaba siendo fotografiada. En esta ocasión la joven de 27 años se dejó ver con unos skinny jeans, tenis de plataforma, así como un hoodie de la NFL , llevando encima una chalina mostrando absolutamente un look despreocupado.

Recientemente, Emma también se pronunció ante el descubrimiento de los casos de acoso sexual en Hollywood por parte del productor y director de cine Harvey Weinstein a través de su cuenta de Twitter. “Me uno a todas las mujeres que han sido acosadas sexualmente, y estoy impresionada por su valentía. Este maltrato a las mujeres tiene que detenerse”, escribió Emma.

I stand with all the women who have been sexually harassed, and am awestruck by their bravery. This mistreatment of women has to stop.