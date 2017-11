Aguad se une a la búsqueda y la Armada tiene esperanzas de encontrar sobrevivientes

Nada se sabe del submarino argentino que está perdido en el mar desde el miércoles 15/11, y este domingo 26/11, cuando ya han transcurrido 11 días un nuevo parte de la Armada Argentina asegura que no pierden la esperanza de encontrar sobrevivientes, así mismo, el ministro de Defensa Oscar Aguad, se unió a la operación de búsqueda. Entre tanto, los familiares siguen consternados por la situación, mientras que otros desde hace días ya dan a los marinos por muertos. El escenario en torno al ARA San Juan es tenso, confuso y nada alentador. La búsqueda continúa.

Los familiares son los más afectados en cuanto a la larga búsqueda sin indicios positivos del submarino, por lo que se conoció que gran parte de ellos están alojados todavía en la base naval de Mar del Plata a la espera de novedades, otras familias fueron trasladadas al Hotel Antártica y algunos prefieren estar en sus respectivos domicilios. En todos los casos, "la Armada continúa prestándoles ayuda psicológica", afirmó.

Balbi explicó también que la fuerza se contactó con el Banco Nación y recabó toda la información para que las esposas, concubinas, convivientes o familiares vivientes que hayan sido notificadas por los marinos puedan acceder a sus haberes, que serán depositados normalmente en los próximos días. "En ningún momento la Armada negó que se siga depositando, es un tema administrativo", explicó.

"Hasta tanto no tener indicios o certezas de la situación del submarino ARA San Juan, no podemos afirmar algo contundente", así lo manifestó el capitán de navío Enrique Balbi en el último comunicado de prensa, esto al ser cuestionado por las declaraciones de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, que aseguró que los 44 tripulantes “están todos muertos”. “Tratamos de ser respetuosos con los familiares y no comunicar opinión… Que hayan pasado 11 días no quita que puedan estar en una situación de supervivencia extrema”, respondió.

Por otro lado, El ministro de Defensa, Oscar Aguad, llegó al Comando de Operaciones Naval de la Base Naval de Puerto Belgrano, para interiorizarse con la búsqueda del ARA San Juan: “Hoy nuestro único interés es encontrar el submarino y llevar una respuesta a los familiares y al resto de la comunidad, que también está conmocionada por el evento”, expresó.

Ante las consultas de periodistas acerca del tratamiento de la información, el ministro explicó que los datos que se brindan desde el Ministerio de Defensa y la Armada se efectúan en tiempo real y son la verdad. “Primero se enteran las familias y el Presidente, que está informado hora a hora al igual que el Jefe de Gabinete, y después damos el parte a la prensa a través de la Armada”.

Aguad resaltó el nivel de complejidad de las tareas que se están efectuando y aseguró que las operaciones no van a mermar hasta no obtener resultados concretos: “No hay precedente un acontecimiento tecnológico de esta magnitud. Hemos hecho y vamos a seguir haciendo lo imposible. Hasta que no encontremos al submarino, no lo vamos a dejar de buscar”.