La electricidad para minar bitcoins es mayor que el consumo anual de 159 países

La cantidad de electricidad utilizada por computadoras encargadas de minar Bitcoin sobrepasan el uso anual de diversos países como Irlanda y la mayoría de los Africanos. Es por eso que la utilización de electricidad de Bitcoin comienza a poseer un mayor escrutinio.

Los resultados se obtuvieron a partir de estadísticas de los proveedores de datos Bitcoin y de criptomonedas Digiconomist, donde se estima que 29.05 TWh (Teravatios hora) fueron utilizados para minar Bitcoin en comparación a 25 TWh de electricidad usados por Irlanda.

El bitcoin es una criptomoneda concebida en 2009.4 El término se aplica también al protocolo y a la red P2P que lo sustenta, y de forma común se denomina como una moneda digital. Generalmente se usa Bitcoin para referirse a la red o al protocolo y bitcoin para referirse a las unidades monetarias.

La parte negativa del tema es que Bitcoin no puede procesar más de 350.000.000 transacciones diarias y de esta manera se coloca el costo energético por transacción en el ámbito de lo absurdo e insostenible.

Cuando un nuevo bloque es minado significa que todo lo que se ha hecho es agrupar un determinado número de transacciones que estaban en espera, se aplica una función hash junto a un número al azar (random nonce), el número resultado de este hashing debe cumplir con determinadas condiciones de dificultad aceptadas por la red para agregar un nuevo bloque a la cadena, el ganador del bloque incluye nuevas monedas a su cartera (minando nuevas monedas), esto quiere decir que la primera computadora en conseguir este número al azar es quien “mina” el próximo bloque, y el resto de las computadoras que minan alrededor del mundo efectivamente desperdiciaron toda esa electricidad alrededor del mundo.

En resumen, no se ha hecho nada útil por la red excepto realizar el cálculo cada vez más difícil dado que mientras más rápido se consiguen los bloques, las condiciones de dificultad aceptadas por la red deben incrementar para mantener el tiempo promedio de bloque cerca de los 10 minutos.

Minar es una competencia, todas las computadoras que consumen toda esta energía no procesan transacciones, tan solo se destacan en competir por el próximo bloque probando millones de hashes al azar cada segundo con la esperanza de conseguir el número correcto, esto es lo que se le llama Proof of Work o Prueba de Trabajo.

Las computadoras que validan las transacciones son un número mucho menor y no tienen más que un incentivo altruista y moral de mantener una copia entera del blockchain. Por el momento, la red Bitcoin solo cuenta con apenas unos 10945 nodos (no-mineros).

Esto es insostenible de un punto de vista energético y es por eso que otras monedas buscan soluciones que consumen mucho menos energía como Proof of Stake (Prueba de Participación) en el caso del fork “Casper” de Ethereum, o soluciones como Proof of Time (Prueba de tiempo) y Proof of Storage (Prueba de almacenamiento) en donde se utiliza tiempo y espacio (en disco) propuestas por el nuevo proyecto de Bram Cohen, Chia Coin, el inventor de BitTorrent.