El Black Friday y el Cyber Monday explotan en ventas en 24 horas

Se conoce como «ciberlunes (del inglés cyber monday) al término de mercadotecnia correspondiente el lunes siguiente del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos(cuarto jueves del mes de noviembre), y que se realiza tras el «viernes negro» (el black friday, día siguiente de Acción de Gracias), creado por las empresas para persuadir a la gente a comprar por internet.

El término hizo su debut el 28/11/05 en un comunicado de prensa de shop.org que decía: «Cyber Monday quickly becoming one of the biggest online shopping days of the year» (‘El lunes cibernético se convierte rápidamente en uno de los días de compras en línea más grandes del año’). Según el Shop.org/BizRate Research 2005 eHoliday Mood Study, el 77 % de los minoristas dijo que se incrementaron sustancialmente sus ventas en línea el lunes siguiente al Día de Acción de Gracias. marcha el portal CyberMonday.com, una tienda para ciberofertas los lunes.

Este 2017 los compradores estadounidenses gastaron un récord de US$5.000 millones en tan solo 24 horas. Eso representa un gran incremento del 16,9% en dólares gastados en línea en comparación con el "Black Friday" de 2016, de acuerdo con datos de Adobe Digital Insights, que sigue el 80% del gasto en línea en los 100 principales sitios webs minoristas en Estados Unidos.

El gigante minorista digital Amazon dijo el viernes 54/11 que las órdenes estaban llegando en "niveles récord". Más de 200.000 juguetes se vendieron solo en las primeras 5 horas del día, a pesar de que Amazon no ofrece cifras de ventas del "Black Friday".

En tanto, centros comerciales y grandes minoristas se quedaron cerca.

Estimados iniciales de ShopperTrak, una compañía de análisis de datos que mide el número de compradores en las tiendas, dijo que el tráfico de a pie "se redujo menos de uno por ciento en comparación con el 'Black Friday' de 2016".

Una mínima reducción es buena noticia para los minoristas tradicionales. A medida que las empresas en internet continúan devorando más y más la cuota de mercado, compañías como Macy's, JCPenney, Gap y Sears sufren.

El Black Friday, en cristiano, ‘viernes negro’, nació hace más de medio siglo en los EE.UU y siempre con el compromiso de celebrarse veinticuatro horas más tarde del Día de Acción de Gracias. black.jpg El término black friday se originó en Filadelfia donde se utilizaba para describir el denso tráfico de gente y vehículos que abarrotaba las calles al día siguiente de Acción de Gracias. El uso de este término comenzó alrededor de 1961 entre los oficiales de policía encargados de la regulación del tráfico, popularizándose hacia 1966, y extendiéndose al resto de los estados a partir de 1975. España es uno de los casos de países influenciados por USA son como su colonia cultural y económica. “ A usted, que está bastante de acuerdo con el modelo americano de sociedad, de cultura, de economía, en la vida se le ocurriría ir por ahí con una gorra de béisbol. Como tampoco le agrada que sus hijos, organizados desde el colegio donde hay unos profesores bastante progres y podemitas, celebren con tanto entusiasmo Halloween, cuando lo nuestro es la fiesta de Todos los Santos y el Día de Difuntos. No le quepa la menor duda: los que han metido a nuestra infancia por los ritos de la celebración del Halloween son los que más odian a los americanos”, opina Antonio Burgos un periodista y escritor nacido en España. usa.jpg

“Como lo de antier del Black Friday. No creo que en Estados Unidos haya podido tener tanto arraigo en tan poquísimo tiempo de implantación esta moda comercial importada, con la que empieza de hecho la temporada de compras de Navidad. Lo nuestro tradicional eran las Rebajas de Enero de toda la vida, esas señoras el día siguiente a los Reyes Magos haciendo bulla a la puerta del Cortinglés, esperando que abrieran para apresar las mejores gangas. Todo eso se ha olvidado. Se ha americanizado por el Black Friday. Que le pasa como al Hallowen: los más antinorteamericanos son los que más prisa se dan por lucrarse de las rebajas inventadas en Estados Unidos para convertir en negros los números rojos de la baja de ventas en el comercio detallista durante el otoño y hasta el Día de Acción de Gracias. Que aún no celebramos aquí, pero que, a este paso, está al caer. Viendo estoy que empezamos con la moda de reunir a la familia en torno a un pavo. Como ya Papa Noel ha desplazado a los Reyes Magos de toda la vida y los regalos que antes se hacían en la Epifanía ahora se adelantan a las Pascuas de Navidad. O incluso el rito repetido, de la doble militancia americana y española: los niños a los que trae juguetes Papá Noel en la Nochebuena y luego se los vuelven a echar los Reyes Magos el 6 de enero. O sea, que hay dos «Noches de la Ilusión» por el precio de una, gracias al hocicamiento de los antinorteamericanos ante las costumbres estadounidenses”, continuó el periodista.

“Cuando veo esos balcones llenos de banderas rojigualdas contra el separatismo, pienso que menos mal que le hemos copiado algo honroso a los americanos, precisamente aquellos que nos sentimos partidarios de USA, y no como los que los odian, pero visten como ellos para comprar de rebajas en el Black Friday y en el Cyber Monday” , finalizó.

Esta es una clara comparación de cómo mucha gente juzga a lso extranjeros pero luego elige portar sus prendas y gastar grandes sumas de dinero es llevar sur marcas. En los últimos tiempos este tipo de rebajas también han llegado a la Argentina siendo un gran éxito en ventas y de seguro nadie querra sacarlas del país.