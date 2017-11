Video: Desesperación de los inmigrantes subsaharianos por cruzar la frontera

La llegada de inmigrantes irregulares a España se ha disparado en el mes de julio al tiempo que disminuía en Italia y Grecia, sin embargo, hay quienes en su intento desesperado por cruzar la frontera, se enfrentan a los organismos de seguridad y terminan detenidos.

Un grupo de unos 300 inmigrantes subsaharianos han intentado un nuevo salto al perímetro fronterizo que separa Ceuta de Marruecos, pero han sido repelidos por la Guardia Civil en colaboración con las fuerzas marroquíes. Durante algo más de una hora, los agentes marroquíes y los integrantes del instituto armado desplazados hasta ese punto del perímetro fronterizo han estado trabajando para evitar el intento de salto a la valla.

¿De qué huyen los inmigrantes subsaharianos?

La inmigración es ya un “problema” para el mundo civilizado y rico. La importante oleada migratoria que ha afectado en primer lugar a España, por ser el primero de los países con que se encuentran los africanos subsaharianos, ha hecho saltar todas las alarmas.

La pregunta que tenemos que hacernos es bien sencilla: ¿de qué huyen los inmigrantes africanos? La respuesta también es sencilla: de la miseria.

La malaria y el Sida, principalmente, constituyen un verdadero azote para los africanos del sur del Sahara. No son necesarias las cifras porque siempre corremos el riesgo al mostrarlas de quedarnos cortos y, en todo caso, de no establecer las proporciones correctas entre población sana y población afectada. En el libro de Jeffrey Sachs, “El fin de la Pobreza”, se relata de qué modo brutal el economista descubrió que el Sida no solo afectaba a las capas más pobres de la población sino que incluso quienes habían acudido, como él, a hacer estudios y elaborar propuestas al continente, caían en la enfermedad porque no se llevaba a efecto ninguna medida preventiva ni paliativa con la suficiente intensidad.

Asimismo, África es un continente en guerra. Múltiples conflictos, de diversas características, tienen lugar en todo el continente. Angola, Burundi, Chad, Congo Brazaville, Liberia, República Democrática del Congo (Zaire), Ruanda, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Costa de Marfil, Kenia, Nigeria o Uganda se han visto seriamente afectados por conflictos violentos que han tenido un coste importante en forma de vidas humanas, destrucción de infraestructuras, costes económicos y pérdida de patrimonio, además de desarraigo de los africanos que se ven obligados a vivir en demasiados casos en grandes campos de refugiados, o en países en los que ni han nacido ni han vivido antes. A pesar de todo los conflictos adoptan formas primitivas de luchas tribales, aunque la gran proliferación de ellos encierre causas y consecuencias muy diversas. Mak Duffield considera que las guerras en África responden a tres razones fundamentales: la economía política derivada de las guerras, el subdesarrollo como causa de los conflictos y el comportamiento bárbaro inherente a ciertas civilizaciones presentes en el continente.