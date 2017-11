River sufrió el ‘Síndrome Lanus': perdió un partido que le ganaba a Newell’s

River Plate perdió este domingo (26/11) 1-3 ante Newell’s Old Boys de Rosario con goles convertidos en el segundo tiempo por Gonzalo ‘Pity’ Martínez, a los 21’ (River), Luis Leal, a los 28’ (Newell’s), Brian Sarmiento, a los 35’ (Newell’s) y Héctor Fertoli, a los 40’ (Newell’s) por el partido que correspondió a la décima fecha del campeonato de Primera División, Superliga Argentina de Fútbol 2017/2018. El ‘Millonario’ desperdició la posibilidad de acercarse al líder Boca y quedó con 15 puntos (con un encuentro más), mientras que la ‘Lepra’ salió del fondo y llegó a 12 unidades, para ganar por primera vez como visitante. La cara de preocupación de Gallardo en el cierre del encuentro denota el momento de River, que después del golpe que significó la eliminación de la Libertadores con Lanús, parece no reaccionar. Perdió el Superclásico con Boca, es cierto que llegó a la final de la Copa Argentina, pero en el juego no ha retomado esa simpleza que tanto se le destacaba. El encuentro se disputó en el estadio Monumental.

