Un papá contra Carrió por sus formas: "Es soberbia y arrogante"

Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Damián que está en el interior del submarino ARA San Juan, cruzó en muy duros términos a la diputada nacional Elisa Carrió no por lo que dijo -porque es lo mismo que le dijeron desde la Base Naval Mar del Plata- sino por cómo lo dijo.

Tagliapietra es el mismo papá que recibió la llamada desde la Base Naval Mar del Plata, en la que uno de los jefes le da el pésame por su hijo, el pasado jueves 23/11.

Es decir, lo que Carrió dijo en la mesa de Mirtha Legrand no es ni más ni menos que la información y la hipótesis que manejaron la Armada y la Prefectura desde un principio. Por eso, Tagliapietra apuntó directamente contra sus formas:

"Primero, no me sorprende, esta forma de expresarse es de una crueldad inusitada, porque la presunción de fallecimiento surge luego de uno la plantea jurídicamente, pero es irrelevante en este momento", comenzó.

Al aire de #DeboDecir (América TV), el abogado continuó: "En este momento, estamos buscando poder encontrarlos con vida o poder encontrar el submarino, aunque sea.

Estamos con una fuerza multinacional de más de 4.000 personas que los están buscando, más allá de los elementos tecnológicos y todo lo que se está haciendo: gente soldando 24 horas en Comodoro Rivadavia para encontrar, aunque sea, a uno vivo, porque si uno está vivo, por lo menos no fue en vano, ¿no?

Y que hable de esa manera, con el nivel de arrogancia, con el nivel de soberbia que dice eso. La verdad, me genera los peores sentimientos.

Y la otra: ¿con qué autoridad habla?".

Horas antes, en diálogo con Mauro Viale, por A24, había considerado: "(Carrió) es un payaso, me encantaría decírselo en la cara. No se quién se cree, quién se arroga, no tiene ningún tipo de representatividad. Ningún tipo de responsabilidad para decir lo que dice. Es una falta de respeto que me toca en lo más hondo".