"Lo que informaron fue cortocircuito y principio de incendio"

Parte de las 12 - lunes 27/11:

> "La corbeta Robinson, por problemas meteorológicos, está por entrar a Comodoro Rivadavia para poder embarcar el vehículo sumergible a remoto ruso, que llega a los 300 metros de profundidad".

> "No hemos tenido detección del submarino ARA San Juan".

> "El miércoles llegaría la corbeta a Comodoro Rivadavia para embarcar el otro vehículo sumergible a remoto ruso, que llega a los 1.000 metros de profundidad".

> "El minisubmarino estadounidense estaría llegando hoy a la tarde. No obstante, ese minisubmarino es de rescate, por lo que primero se tendría que localizar al submarino".

> "El 5/12 estaría arribando a la zona de rastreo el buque Yantar ruso, que tiene otro vehículo sumergible a remoto que llega a 6.000 metros de profundidad. De todas maneras, Estados Unidos tiene otro que llega a los 900 metros".

> "No tenemos ningún indicio de que sea un ataque exterior al submarino San Juan".

> "Tampoco la explosión pertenece a ninguna mina de la época de la Guerra de Malvinas porque a esa profundidad ninguna mina podría explotar ni hacer explotar al submarino".

> "No tenemos ampliación sobre la explosión pero no pudo haber explotado por armamento, categóricamente, porque no tenía torpedos de combate.

Sí pudo, tal vez, haber producido un incendio, un arco voltáico, y que haya hecho una implosión. Otra cosa es 'colapso'.

Lo informado por el comandante de la unidad (Pedro Martín Fernández) fue 'ingreso de agua' por el snorkel, porque estaba cargando baterías.

Por el sistema de ventilación va a una bandeja de conexión de las baterías de proa, produciendo un cortocircuíto y un principio de incendio. Para nosotros, 'cortocircuíto y principio de incendio' es 'humo sin llama'. Eso fue subsanado y aislada eléctricamente la batería y continuaba navegando con otro sistema de batería, de popa, hacia Mar del Plata.

Y además aclaró: personal y material, sin novedad, excepto que estaba propulsando con el circuito de popa".

> ¿El submarino cambió de velocidad y ruta? "Su velocidad siempre es de 4 o 5 nudos, en patrulla. Lo que sí, se había acortado los días por ese cortocircuito y principio de incendio".

Próximo reporte, si no surgen novedades de último momento: martes 28/11/2017.