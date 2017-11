"Bajar costos laborales no ayuda; hay que incrementar la eficiencia"

Mauricio Macri confía en que las reformas que impulsa e intenta hacer aprobar en el Congreso son herramientas indispensables para el dinamismo económico y las consecuentes generación de empleo y reducción de la pobreza. Esa teoría ha encontrado eco en el sector empresario y entre algunos economistas locales.

No es el caso de Sir David Hendry, prestigioso econometrista, docente de la Oxford Martin School y quien estuvo de paso en la Argentina para participar en un encuentro organizado por la Asociación Argentina de la Política Económica (AAPE), donde disertó sobre la medición del cambio climático y econometría.

Entrevistado por el diario El Cronista Comercial, Hendry, quien investiga la teoría y la práctica de la modelización y la previsión econométrica "en un mundo no estacionario y en evolución", consideró que la Argentina necesita un "gran salto en productividad" si quiere volver a ser uno de los "países per capita más ricos del mundo".

Para Hendry, ni la reducción de impuestos (reforma tributaria) ni de los costos laborales (reforma laboral) garantizan la creación de nuevos empleos ni la reducción de la pobreza.

"Suecia demuestra que no tienes por qué hacer eso (reducir impuestos). Los impuestos tienen un efecto incentivo, pero deben ser diseñados cuidadosamente porque hay consecuencias no deseadas. Los cambios pueden arrojar ventajas a la gente que está dispuesta a explotar el sistema", dijo.

Además sostuvo que no es "suficiente" reformar la estructura impositiva ya que "hay que considerar el total de la estructura, el proceso educativo, la salud. No es solamente el PBI lo que importa. ¿Puede la economía resolver los problemas que la gente enfrenta?".

Según Hendry, los problemas estructurales tienen que ver con "la falta de habilidades, entrenamiento, sistema de transporte, no tener un buen sistema energético y así". Por eso, cree que la reducción de los costos laborales, como la que propone el gobierno de Cambiemos, "raramente ayuda" a generar más empleo y, por lo tanto, a reducir la pobreza.

"Reducir los costos laborales raramente ayuda, salvo que la gente gane más por producir aún más. La solución correcta es implementar un aumento de la productividad incrementando la capacitación, la eficiencia de las estructuras. Mi visión es que por debajo del 25% del ingreso promedio no se debería pagar impuestos directos", dice.

La entrevista completa

Cronista -¿Qué ha aprendido de la economía argentina?

Sir David Hendry- Los cambios arbitrarios de política no son una gran idea. Y el cambio climático no es tan malo para Argentina comparado con otros países, pero igualmente será un problema. La economía está funcionando razonablemente bien considerando los estándares históricos. Pero era uno de los países per cápita más ricos del mundo.

-¿Qué necesita Argentina para volver a ese nivel?

-Un gran salto en productividad. La mayoría de las diferencias se debe a la falta de habilidades, entrenamiento, sistema de transporte, no tener un buen sistema energético y así.

-El Gobierno trata de bajar impuestos a cinco años...

-Suecia demuestra que no tienes por qué hacer eso. Los impuestos tienen un efecto incentivo, pero deben ser diseñados cuidadosamente porque hay consecuencias no deseadas. Los cambios pueden arrojar ventajas a la gente que está dispuesta a explotar el sistema.

-¿Es suficiente?

-No es suficiente reformar la estructura impositiva, sino que hay que considerar el total de la estructura, el proceso educativo, la salud. No es solamente el PBI lo que importa. ¿Puede la economía resolver los problemas que la gente enfrenta?

-En Argentina hay un 30% de pobreza y se está tratando de reducir los costos laborales...

-Reducir los costos laborales raramente ayuda, salvo que la gente gane más por producir aún más. La solución correcta es implementar un aumento de la productividad, incrementando la capacitación, la eficiencia de las estructuras. Mi visión es que por debajo del 25% del ingreso promedio no se debería pagar impuestos directos.

-¿Qué otros incentivos necesita el inversor?

-El incentivo es no nacionalizar inesperadamente la inversión. En Argentina sucedió varias veces. Generar confianza es muy importante.

-Otro problema es la inflación

-Argentina ha tenido alarmantes tasas de inflación en su historia. Gran Bretaña también. Una inflación menor al 5% parece no tener efectos negativos. A niveles superiores, se espiraliza.

-Ese es el desafío para el BCRA, que utiliza la tasa de interés para combatirla.

-Subir la tasa de interés no afecta directamente la inflación, sino que amortigua el producto, con la esperanza de reducir la demanda y que eso reduzca la inflación. No es terriblemente efectivo. En la historia, el resultado de controlar la inflación controlando el PBI ha sido bastante pobre porque, a veces, la suba del PBI en realidad reduce la inflación.

-¿Cuáles son los incentivos para invertir en el cambio climático?

-Es una oportunidad de enorme magnitud. Tenemos la chance de invertir dramáticamente en eficiencia, producir energía, crear nueva tecnología. Inicialmente necesitan una ayuda del gobierno, un subsidio, porque si no nadie lo haría.

-¿Quién debería pagar el subsidio?

-El Gobierno debería hacerlo. La Unión Europea subsidia precios y Gran Bretaña, los ingresos. Prefiero esto. A pesar de eso, Gran Bretaña debería quedarse en la UE, irse sería un desastre.

-¿Qué pasa con el gasto en pensiones?

-La edad para jubilarse necesita ser indexada a la edad a la que la gente fallece. Es absolutamente increíble cuán estable ha sido el incremento en la longevidad, pero la edad jubilatoria no se ha movido. Lo que debes pagar por las pensiones se hace cada vez más grande. En diez años, la esperanza de vida avanzará cuatro años.

-Es algo difícil de hacer. Aquí hay un debate en este momento...

-El Gobierno debe redactar una ley general para que la edad jubilatoria empiece unos 10 o 5 años después de la edad promedio de muerte. Si la esperanza de vida es de 70 a 75 años, que la jubilación sea a los 80. Eso solucionaría el problema inmediatamente. Esto es para las jubilaciones del Estado, puedes tener la jubilación privada cuando quieras. Y puedes hacerlo a lo largo de una década, un año por año. Pero persigues un objetivo móvil.