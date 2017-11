Muuuy complicado Echegaray antes de visitar al juez Lijo el 28/11

Ricardo Echegaray, en el marco de una causa por contrabando agravado, no puede salir del país, resolvió el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5. La expectativa está puesta ahora en la declaración de Ricardo Echegaray, quien fue convocado por el juez federal Ariel Lijo para el martes 28/01. "No se movía un papel sin que él lo supiese. Todo mi accionar era consensuado o instruido por él", declaró su ex jefe de Gabinete, Rafael Resnick Brenner, cuando fue citado a dar explicaciones.

Por Urgente 24 Lunes 27 de noviembre de 2017 15:03 hs Compartí esta nota Enviar Imprimir