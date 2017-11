El juez negoció con los mapuches, pero estos denuncian "intimidaciones"

Una negociación con el juez Gustavo Villanueva permitió que un grupo de mapuches permanezcan en la zona de Villa Mascardi, donde se produjo un desalojo que tuvo como consecuencia la muerte de un joven en un supuesto enfrentamiento con el grupo Albatros de la Prefectura.

Desde ese lugar, los mapuches de la Lof Lafken Winkul denunciaron "hostigamiento" por parte de efectivos de la Policía Federal en violación a lo acordado entre las partes.

Según informa el portal rionegro.com.ar, el acuerdo fue alcanzado en la noche del domingo entre el juez Villanueva, el denominado parlamento mapuche, la autoridad de Parques Nacional y abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Por el mismo, los mapuches se comprometieron ante el juez a no permitir el ingreso de nadie más al lugar que ocupan, en la zona de Villa Mascardi. Como contrapartida, Villanueva -señala clarín.com- ordenó que se supenda la búsqueda de los imputados prófugos por los incidentes del sábado que terminaron en la muerte de Rafael Nahuel, de 27 años.

No obstante, desde la comunidad aborigen denunciaron que miembros de la Policía “llegaron al lugar a intimidarnos y no respetaron lo que habíamos acordado”. Así lo dijeron al portal ANbariloche.com. "Esta mañana las camionetas llegaron hasta la tranquera con sus sirenas encendidas y permanecieron allí intimidando a la comunidad", agregaron en declaraciones al portal Barilocheopina.com.

Ambas publicaciones sostienen los mapuches rechazaron que haya existido un "enfrentamiento" entre integrantes de la comunidad y las fuerzas de seguridad, lo que devino en la muerte de Nahuel, del que se confirmó que falleció por el impacto de una bala 9mm, como las que usa el grupo Albatros.

Sostuvieron que “las versiones del gobierno no son reales” y negaron rotundamente tener “armas de fuego en nuestro poder”. En este punto, mostraron a Barilocheopina.com las presuntas armas que utilizan, consistentes en gomeras y hondas. "Con esto no podemos emboscar a nadie, como se dice". En relación a los comunicados que emitieron desde Prefectura Naval y el Ministerio de Seguridad, remarcaron que no hubo un enfrentamiento, sino que “fuimos atacados”.

Sobre el acta acuerdo firmado ayer con representantes de distintas organizaciones y la Justicia Federal, dijeron que "lo vamos a respetar en la medida que la otra parte haga lo mismo".

Por su parte, desde el parlamento mapuche, Luis Pilquimán reclamó al Gobierno Nacional una instancia de diálogo entre "todas las fuerzas políticas y los pueblos originarios" porque "hay un reclamo histórico de las comunidades". Es fundamental que todos empiecen a pensar que hay un conflicto irresuelto", agregó.

Otro referente, Orlando Carriqueo advirtió que "si esto, el gobierno nacional y las instancias judiciales no nos reconocen, va a haber situaciones de mayor violencia, creemos que llevamos las de perder y por eso planteamos con mucha firmeza poder dialogar".

Además de Nahuel, otros 2 mapuche recibieron impacto de bala. Los mismos no fueron al hospital sino que fueron atendidos por otros integrantes de la comunidad. Luego, el médico y concejal kirchnerista Ramón Chiocconi asistió al lugar donde tuvo contacto con los heridos y manifestó que se encontraban fuera de peligro.