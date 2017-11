3 meses de la Ley de Alquileres ¿se cumple o no?

El texto que la Legislatura porteña aprobó a fines de agosto establece bajar los gastos iniciales a la hora de alquilar, al fijar que la comisión inmobiliaria no sea pagada por los inquilinos sino por los propietarios. También que los derechos de ambas partes estén presentes en toda página web y espacio físico a cargo de inmobiliarias y que el IVC, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, provean asistencia legal y gratuita.

A 3 meses de su aprobación, parece que los inquilinos de la Ciudad deberán esperar un tiempo para ver esos beneficios totalmente plasmados.



Consultado por Urgente24, José Rozados, director de la consultora Reporte Inmobiliario señaló que "es difícil poder tener un numero objetivo sobre el cumplimiento. Nuestra sensación y por muchos de los casos que conocemos diría que la mayoría lo cumple. Pero depende a quien consultes.Por ejemplo, CUCICBA (Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires) te dice que sí, pero Inquilinos Agrupados (uno de los promotores de la ley de Alquileres porteña) que no".



Tras conocerse la iniciativa impulsada por Horacio Rodríguez Larreta, la reacción de las inmobiliarias era inevitable, más allá de que en el Gobierno porteño aseguran que convocaron a todos los sectores. Semanas atrás se manifestaron en diversas oportunidades a la Legislatura e incluso fueron a la quinta presidencial de Olivos.



El Colegio Profesional Inmobiliario cuestionó el proyecto impulsado por Rodríguez Larreta, al advertir que esa iniciativa oficial es "arbitraria" y provocará el "cierre de inmobiliarias". Asimismo, agregaron que "persigue" la profesión inmobiliaria y "aumentará el precio de los alquileres" y que afecta principalmente a las inmobiliarias pequeñas, de uno o dos dueños, que vivían exclusivamente de los alquileres. Hoy, el Colegio Profesional cuenta con 5200 matriculados activos, de los cuales cerca de 3.000 están en la liga de los pequeños jugadores.



Por el lado del Gobierno porteño, desde el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) afirmaron a Urgente24 que "hasta el momento no nos llegó ninguna denuncia de inquilinos respecto a que les hayan querido cobrar de más. Si recibimos muchas consultas, al menos 480, respecto a asesoría legal, es decir si ya está en vigencia la ley o cuanto corresponde cobrar".



"Sabemos que CUCICBA sí recibió algunas denuncias" agregaron desde el instituto. Urgente24 intentó, sin éxito, comunicarse con Armando Pepe, titular del colegio de corredores inmobiliarios porteño para chequear esa información.

Sin embargo, semanas atrás negaron denuncias por las comisiones de más y a su vez, informaron en un comunicado que la entidad "cuenta con un Tribunal de Ética y Disciplina al servicio de los usuarios. Quien se vea afectado por el accionar de algún matriculado podrá radicar la denuncia de lunes a viernes de 9 a 18 presentando la documentación que estime pertinente".



De todas formas, desde el GCBA recalcaron que, aquellos con la intención de denunciar irregularidades, pueden hacerlo a través del 147, o bien personalmente en la sede del IVC (Finochietto 435). "Puede ser que también les quieran cobrar los gastos administrativos, algo que tampoco se puede", añadieron.



Respecto a esto, Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados le comentó a este medio que "en CABA no hay ningún tipo de control por parte del gobierno. La inmobiliarias están asustadas, por eso toman recaudos que antes no tomaban. Pero está costando mucho que se cumpla la ley, para que sólo se pague un mes de comisión".



"Las inmobiliarias saben que no pasa nada si le cobran de más a los inquilinos, por eso no les dan ningún tipo de recibo, es todo en negro", retrucó Muñoz y agregó que "además, hay mucho incumplimiento con certificaciones de firmas y pedidos de informes, que cobran mucho más de lo que es. Lo mismo con los carteles, ya que la mayoría de las inmobiliarias no muestran los derechos de los inquilinos, algo que también fija la ley".



También señaló que "hace algunos días presentamos una denuncia en Defensa del Consumidor por incumplimiento de la ley 5115 de hace más de tres años, que obliga a las inmobiliarias de CABA a poner en sus avisos de alquiler y compra/venta si son aptos para personas con discapacidad".



A fines del año pasado, el Senado dio media sanción a la Ley de Alquileres nacional y este miércoles trataría la iniciativa con una serie de cambios que alteran los propuestos en primera instancia por el Frente Nacional de Inquilinos. En ese sentido, las asociaciones convocaron para este martes 28/11 a las 20, a distintas marchas en distintos puntos del país para "que Diputados respete la Ley de Inquilinos".



Hay varios cambios incorporados al nuevo proyecto, que tuvo dictamen en la comisión de Legislación General que preside el oficialista Daniel Lipovetzky. Por ejemplo, el precio de los alquileres se actualizaría en base a la inflación, pero no toma en cuenta los salarios como el texto original. Además, l plazo mínimo del contrato sería de 2 años, mientras que en el Senado se aprobaron 3 años.



Otra modificación tiene que ver con las expensas extraordinarias, que fue aprobada para que la pague el propietario, pero Cambiemos busca que se haga cargo el inquilino. En cuanto a las comisiones, el texto original fija un mes de depósito por los tres años de contrato, mientras que el oficial lo ajusta a 2 años.



También cambiaría el hecho de rescindir el contrato. El Senado aprobó que el inquilino lo pueda hacer en cualquier momento, pero las modificaciones del oficialismo hablan de 5 meses de antelación.



Otra cuestión que ya había planteado este medio es si al fijar solo una comisión a cargo del propietario, se trasladaría el costo de las cuotas. "Para nosotros hay que regular el precio de los alquileres. El propietario tiene que pagar las comisiones pero no por una cuestión económica sino de derechos. Vamos a seguir avanzando sobre eso", sostuvo Muñoz.



Finalmente destacó "hay algo que es inevitable y es que los inquilinos no se callan más. Logramos algo inédito en lo que tiene que ver con la comisión. Va a tardar que se cumpla, pero vamos a llegar. Porque los inquilinos se han cansado del abuso económico y la humillación de las inmobiliarias".