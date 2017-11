La mujer de un tripulante acusó a otros familiares de querer agredirla

La desesperada búsqueda del buque ARA San Juan mantiene la angustia de los familiares de los tripulantes, lo que también provocó tensiones entre ellos. Itatí Leguizamón, mujer de Germán Oscar Suárez, radarista de la nave, acusó que quisieron agradirla algunos de los familiares que se encuentran en la basa naval de Mar del Plata.

"Se sintieron ofendidos porque yo afirmo que están todos muertos", sostuvo Leguizamón, mientras que otros familiares mantienen la esperanza de que los encuentren con vida. "Me acerque por si había alguna novedad y me empezaron a agredir las familias. Me quisieron pegar y me dijeron que me calle la boca".

Leguizamón explicó que les molestó que en una entrevista dijera la palabra "viudas", pero ella no recuerda haberla dicho. "Ellos quieren que los respete porque creen que los van a encontrar. Son tan ignorantes de creer eso", indicó, al mismo tiempo que aclaró que ella puede "pensar lo que quiera".

"Por toda esta situación no voy a poder venir más. Me dijeron que siga el parte desde mi casa. Me robaron el derecho a escuchar. Me sugirieron no venir más", agregó la mujer de Suárez.

