La noche agitada de Sol Pérez

Las imágenes de Sol Pérez (23) mientras charlaba con varios oficiales de la Policía Federal en el estacionamiento de un local de comidas rápidas sorprendió este domingo a todos los seguidores de la joven modelo en las redes sociales.

Es que, hacía apenas unas horas, "la chica del clima" de TyC Sports había subido a su cuenta de Instagram un video en donde ella aparecía con ese mismo look (mini short rosa, top floreado y zapatos) haciendo una presentación en un conocido boliche de la localidad bonaerense de San Andrés de Giles.

Entonces, muchos se preguntaron qué había pasado para que Sol terminara hablando con la Policía a esa hora de la madrugada. Es que, la noche venía bien y, como de costumbre, la también participante del Bailando 2017 se había mostrado feliz y tranquila, además de súper simpática con los fans que le habían pedido una foto adentro del local nocturno.

Nos bajamos y se agarraron a piñas, vino la policia y todo termino bien por suerte. Unos genios los de la policia nos sacamos foto y todo. Beso !

— Maria Sol Perez (@SolPerez) 26 de noviembre de 2017

"Parece que Sol Pérez tuvo una noche agitada ayer...", rezaba el tweet de la cuenta de Twitter @prensatvabierta que difundió las imágenes de la mediática junto a los oficiales de la Federal. Entonces, las repercusiones no tardaron en aparecer en esa red social y Sol tuvo que salir a aclarar los tantos.

Y agregó en un segundo y último tweet: " Nos bajamos y se agarraron a piñas, vino la Policía y todo terminó bien por suerte. Unos genios los de la Policía nos sacamos foto y todo. Beso!".

Aclarado el malentendido, los fans de la blonda comenzaron a escribirle mensajes motivadores para demostrarle su apoyo. "¡¡¡Sos hermosa Sol!!! No les des importancia que digan lo que quieran" , le aconsejó una seguidora.

En tanto, otra usuaria de esa red opinó: "No entiendo por qué tenés que dar explicaciones de tu vida privada. Ojalá algún día puedas ser feliz y libre sin tener que ser juzgada por los medi os".

Cabe destacar que Sol no es la primera famosa que tiene un incidente de este tipo. En enero de este año, Federico Bal (28) envuelto en una batalla campal en un local de comidas rápidas de Carlos Paz.

Según trascendió en ese momento, el violento incidente se registró cerca de las 8 de un sábado cuando el joven actor volvía de bailar y frenó con sus custodios y amigos a comprar comida en dicho establecimiento.

Entonces, según las palabras de Federico, un grupo de jóvenes lo atacó por la espalda tras acusarlo de haberse colado en la fila de una de las cajas.