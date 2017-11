"Sansa Stark” de Game of Thrones está en Chile

El ex "Jonas Brothers" y su novia, la actriz de "Game of Thrones"Sophie Turner, aprovecharon su paso por el país para salir a tomar algo por Palermo Hollywood este sábado 25/11 luego del recital de Bruno Mars en el Estadio Único de La Plata.

La pareja se vistió para la ocasión (jean, remera y un abrigo liviano) y salió a palermitar. El lugar elegido fue Taberna Barbas (Humboldt 1879).

"Estuvieron enfiestados con nosotros al menos 5 horas, son geniales! Joe estuvo de DJ toda la noche y Sophie preparó tragos", contó en su cuenta de Instagram una de las argentinas que coincidió en el lugar.

Pero este lunes 27/11 en medio de la Plaza de Armas de Santiago fue vista nada más y nada menos que la actriz Sophie Turner, conocida por su rol en la serie Game of Thrones, en la que encarna el rol de a la sobreviviente Sansa Stark.

Historia del personaje

Sansa Stark es representada como la ingenua y soñadora hija mayor de Eddard Stark y Catelyn Tully. Idealizaba a los caballeros y soñaba con casarse con un príncipe guapo y cortés, influenciada por las historias y cuentos que leía. Sansa creció representando el ejemplo de la dama perfecta: hermosa y elegante, sabía cantar, bailar, bordar y tenía unos modales exquisitos. Sansa era la más diferente de todos los hermanos Stark, sobre todo tenía una personalidad completamente opuesta a la de su hermana Arya.

El personaje de Sansa es de los que más evoluciona a lo largo de la saga, una vez se sumerge en el mundo de la corte y observa que nada es como ella había imaginado, adopta una visión pesimista y trágica de la vida. Sin que ella sea consciente, se convierte en el principal peón de la Guerra de los Cinco Reyes. Tras su estancia en el Nido de Águilas con Petyr Baelish, Sansa adopta el nombre de “Alayne Piedra” y comienza a comprender cómo se practica el “juego de tronos”.

Cuando el rey Robert Baratheon visita Invernalia, el rey y su padre comprometen a Sansa con el príncipe Joffrey Baratheon, heredero del Trono de Hierro. Sansa cayó rendida ante el joven y apuesto príncipe, al que idealizaba y con el que estaba ansiosa por casarse; incluso llegó a mentir para protegerle, lo que causó la muerte de su loba huargo, Dama. ​

Sansa llega a Desembarco del Rey junto a su hermana Arya y su mejor amiga, Jeyne Poole. Sansa cada día estaba más entusiasmada con su compromiso, pero se decepciona al saber que su padre ha renunciado al cargo de Mano del Rey y quiere regresar a Invernalia con ellas. Creyendo que si se lo decía a la reina podría quedarse con Joffrey, le cuenta a la reina Cersei los planes de su padre, ayudando que la reina elucubrase el arresto de Ned Stark.

Tras el arresto de su padre, Sansa le pide al rey Joffrey misericordia por él. El rey le promete que si declara su traición, será clemente. Pero finalmente Joffrey ordena decapitar a Ned Stark pese a las súplicas de Sansa y las advertencias de su madre

El motivo de la visita de la actriz se debe a que acompaña a su novio Joe Jones, quien es parte de la banda de rock bailable DNCE. La misma que teloneará a Bruno Mars, en el esperado recital que se llevará a cabo este martes 28/11 en la capital de Chile.

Desde su disco debut, en 2015, y un posterior EP, Jonas definió a la banda: “Lo que hacemos ahora es funk, dance y rock. Estas han sido nuestras fuentes de inspiración: Sly and the Family Stone, Earth Wind and Fire, … Nos hemos inspirado en todos estos grupos y hemos añadido nuestro propio estilo”.

Jonas y Turner fueron vistos por 1ra vez juntos en octubre de 2016, pero desde entonces cultivaron un perfil bajo. En una entrevista con el Sunday Times en julio, la actriz contaba que su corazón estaba ocupado, pero sin dar demasiados detalles: "Estoy en una relación, pero es una relación muy privada" . Sin embargo, hace poco más de 1 mes, la pareja anunciaba su compromiso en las redes sociales, al compartir en Instagram un imagen del anillo con el que oficializaron su vínculo amoroso.