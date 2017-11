Cocca no espera a las elecciones en Racing y pone fin a su segundo ciclo

Diego Cocca renunció este lunes (27/11) a la dirección técnica de Racing Club de Avellaneda, tras comunicarle su decisión al presidente de la entidad, Víctor Blanco. El ahora ex entrenador racinguista dio por terminado así su segundo ciclo en la entidad de Avellaneda, a horas de haber perdido el clásico ante Independiente por 1 a 0, por la décima fecha de la Superliga. En una conferencia de prensa de la que no aceptó preguntas, Diego Cocca explicó que “tomé la decisión de no seguir. Lo hago pensando en el club, que le tengo mucho afecto. Lo último que quiero es hacerle un mal al club” y agregó que “en este club no alcanza con tener casi un 57% de efectividad, porque vinimos con otro objetivo. El objetivo era pelear cosas importantes. No estuvimos a la altura”. Sin embargo, Cocca comenzó a despedirse de la institución de Avellaneda aunque su renuncia no le fue ni le sería aceptada por el presidente Víctor Blanco, justo en días preelectorales (se vota el domingo 10/12). La reacción de Blanco es previsible porque ya la dijo, con torpeza, hace varias semanas: “No me gusta cómo juega Racing. Todos somos responsables de este momento. Cocca no se va, ni aunque quede eliminado contra Libertad”. Y así le fue. No fue la única imprudencia verbal de Blanco. A Radio Mitre le señaló que “no hay nada de peleas entre Cocca y Lisandro López. Al menos a mí ninguno me dijo nada en contra del otro. 'Licha' es de poco hablar, pero nunca le pregunté cómo se lleva con el DT” (¿?). También: “El plantel que tenemos hoy es de los mas importantes del fútbol argentino, está valuado en US$ 70 millones. Hay que tener paciencia. Cocca es mejor que cuando fue campeón y debe encontrar el equipo”. Diego Cocca no podía justificar la ausencia de 'Licha' en el partido más importante de lo que quedaba del año. Pero el DT eligió repetir los 11 que venían de ganarle a Boca. En la euforia de la victoria ante Boca, el técnico anticipó: “Me gustó el equipo así. No se si estará Lisandro en el clásico”.

Lunes 27 de noviembre de 2017