“El submarino era un vehículo obsoleto, no nos engañemos”

La desaparición del submarino ARA San Juan ha sido tema no solo de preocupación e incertidumbre en el país, sino que también, se ha generado un debate en quienes son los responsables de que 44 personas estén sumergidas en lo más profundo del océano, dentro de un submarino que hace 12 días perdió todo tipo de comunicación luego de que reportara una falla.

El periodista Roberto García, a través de su programa La Mirada en canal 26, dejó que el ex teniente coronel del ejército Aldo Rico, opinara sobre la situación, quien no perdió la oportunidad para criticar duramente a las Fuerzas Armadas de la nación y cuestionar la falta de estrategia que desencadenan este tipo de accidentes, tildó a los políticos de “chantas” y aseguró que el submarino era un vehículo obsoleto, además, no se mostró optimista en cuanto a la localización del ARA San Juan.

“En la Argentina no hay política de defensa, en principio porque no hay estrategas, no hay gente de conformación estratégica, ni en las Fuerzas Armadas, ni mucho menos en el sector político”, respondió Rico al momento de tocar el tema de la desaparición del submarino ARA San Juan, y siguió: “No tener estrategias, no tener fuerzas armadas como estamos en este momento, por venganza política… Hay mucha hipocresía en esto, ahora todos descubren que las Fuerzas Armadas están destruidas, hace mucho tiempo pasa esto… Lo que pasa es que en la Argentina, lamentablemente Roberto, la sangre de los soldados se seca rápido y ahora todos han descubierto el tema”, enfatizó.

En referencia al submarino ARA San Juan, que lleva 12 días desaparecido, Rico aseguró que se trató de un problema estratégico por parte de las Fuerzas Armadas, “el problema estratégico de la Argentina es grave, ese es a mi juicio el principal problema. La estrategia es una ciencia holística, hay que saber de todo, desde economía, hasta educación, porque si yo preparo a un país para que se defienda y defienda su patrimonio, tengo que hablar desde la educación, porque tengo que educar al ciudadano, hasta la economía, porque si no tengo recursos no tengo como defenderme, cómo los argentinos hacemos para ejercer la soberanía sobre los espacios que reivindicamos como propios” se preguntó Rico. Haciendo mención además a la situación de la Patagonia, zona que está considerada como un territorio desértico, “en cualquier momento la van a venir a ocupar”, sentenció.

A juicio del ex militar, considera que los argentinos “pareciera que no tienen nada que defender” y que la única función de las Fuerzas Armadas del país es asegurar la supervivencia del Estado nacional, “al cual los soldados pertenecen y sirven, punto, y en ese marco tiene que hacer lo que determine el poder civil”.

Asimismo, aseguró que actualmente no existe nadie que pueda resolver el problema de las Fuerzas Armadas, (ni siquiera Aguad). “Lamentablemente se dio esto, aparentemente esto es un accidente, pero el vehículo era obsoleto, no nos engañemos, y ahora aparece la corrupción kirchnerista, porque seguramente la hubo… Y me parece que es difícil que lo recuperen por la profundidad en que debe estar”, opinó Aldo Rico.

Del mismo modo, dejó claro que a su juicio la política en el país “es una chantada… el político se presenta para solucionar problemas de la sociedad, entonces lo primero que tiene que conocer es la realidad y lamentablemente en Argentina no se conocen mucho las realidades, entonces los problemas estallan en la calle y después van a solucionarlos, entonces, eso no es el arte de la política”, dijo.