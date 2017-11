Convocan a una marcha a favor de las fuerzas federales

Una convocatoria que se transmite por redes sociales y cadenas de whatsapp invita a manifestarse para respaldar a las fuerzas de seguridad en el marco del conflicto con las comunidades mapuches.

La "convocatoria al pueblo de Bariloche", según reza el mensaje cuyo origen se desconoce, es para el miércoles a las 18 en el Centro Cívico.

Invitan a manifestarse "en apoyo a nuestras fuerzas de seguridad y en repudio a las pretensiones de los mapuches por ocupaciones de territorios de los argentinos".

Tal como ocurrió en 2010 luego del crimen de tres jóvenes en una represión de la Policía de Río Negro en el Alto, se evidencia en Bariloche una sociedad dividida y la convocatoria a manifestarse en respaldo a las fuerzas ratifica esa situación.

El domingo se movilizaron unas 1.500 personas para exigir justicia por Rafael Nahuel, el joven de 22 años que murió producto de un disparo de un arma 9 milímetros en un operativo del grupo Albatros, de la Prefectura en la zona que había sido desalojada el jueves en Villa Mascardi.

"Me lo trajeron en un cajón"

La despedida del joven Rafael Nahuel se hizo en la zona más populosa de Bariloche. No hubo ninguna ceremonia mapuche. Los padres no estuvieron de acuerdo. Es más, en último adiós Graciela Salvo, madre de Rafael, lanzó fuertes cuestionamientos hacia la comunidad mapuche, que ocupó un predio en Villa Mascardi. "Ustedes me lo trajeron en un cajón", exclamó la madre antes del sepelio, según el diario 'Río Negro'.

"Pido justicia", clamaba la mujer, conmocionada, rodeada de otras mujeres que la abrazaban. "Ustedes me lo llevaron allá y me lo trajeron muerto", exclamaba Salvo junto a su marido Alejandro Nahuel. Nadie se animaba a contestar los reproches.

Mientras, en el interior de la casilla un grupo de familiares, con sus vestimentas mapuches tradicionales, lloraban alrededor del ataúd. Los cortocircuitos habían empezado en la víspera, revelaron fuentes que conocen de cerca la familia. Los padres del joven habían rechazado la idea de que el velatorio se extendiera durante cuatro días como pretendía la comunidad mapuche.

El velatorio comenzó el domingo a última hora, después de que la Justicia Federal entregara el cuerpo a los familiares tras la autopsia.

Los padres quisieron que los restos de Rafael fueran velados en su casilla. El obispo de la ciudad Juan José Chaparro encabezó una sencilla ceremonia alrededor de las 16. Lamentó la muerte violenta del joven, que recibió un proyectil calibre 9 milímetros, que usan las armas de los efectivos del grupo Albatros. A la hora, su cuerpo fue trasladado hasta el cementerio municipal.