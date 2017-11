1 año del vuelo 2933

28/11: 1 año de la tragedia aérea que finalizó con la muerte de la mayoría del plantel del club brasilero Chapecoense, dirigentes, periodistas e integrantes del cuerpo técnico. El Huracán del Oeste, tal como le llaman al club Chapecoense, ubicado a tan sólo 4 hs y 30 min de la provincia argentina de Misiones, es un ejemplo de fortaleza, de resurgimiento, de garra y de amor por el deporte. Tanto su gente, como sus jugadores son los que dan vida al club, que sin ellos sería sólo un nombre en la tabla de posiciones, pero su gente le dió la identidad que lleva, la de un equipo ganador más allá de los resultados.

Pudo evitarse la tragedia: cuidando la ruta del viaje, cargando combustible, avisando a tiempo la emergencia, etc. etc. etc.