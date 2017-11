Garavano dice que no están "molestos" con el juez pero que tienen "distintas posiciones"

El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que "hoy" no existe "molestia" del Gobierno con el juez Gustavo Villanueva, quien actúa en el caso del joven asesinado Rafael Nahuel, en Villa Mascardi.

"Esa molestia hoy no es tal. Hay distintas posiciones que tienen que ver con el abordaje. Sí es clara la posición del Gobierno en cuanto a no volver a tolerar un ingreso y que personal civil termine palpando de armas a personal de las fuerzas de seguridad y que un juez no tenga autoridad sobre un lugar. Pero también entendemos que es un lugar difícil y que el juez tiene que evitar conflictos o consecuencias mayores", dijo Garavano.

En declaraciones periodísticas, el funcionario afirmó: "Esperamos que el juez pueda realizar su trabajo de la mejor manera posible".

Según consideró, el juez debe "poder esclarecer cuáles fueron las circunstancias en que todo esto sucedió", en referencia a la muerte de Nahuel, de un balazo.

Garavano agregó que "no está confirmado" que el juez haya aceptado ciertas condiciones por parte de las personas en conflicto en Villa Mascardi.

"La información que circulaba es que algunas de estas personas se iban a entregar a partir de una mediación de la Iglesia. Esto no sucedió. Después hubo una discusión en torno de lo que es la inspección del lugar y la posibilidad del juez de realizar la inspección del lugar. Nosotros confiamos en que la pueda hacer para poder esclarecer todo esto", dijo el ministro, quien agregó que debe tenerse en cuenta que "es un lugar muy hostil".

Además, evaluó: "Hay una información que circulaba en relación de que habrían ingresado de Chile alrededor de cuarenta personas. En esta época del año al ser verano esta es una frontera muy porosa".

"En esta línea este grupo tiene una vinculación con lo que es el grupo en Chile que ha generado muchos hechos de violencia", informó, si bien subrayó que "es un grupo muy chico que no representa a la comunidad mapuche. Son grupos que usan medios violentos, que desconocen la constitución, el Estado e incluso la propia Justicia".

Garavano insistió en que "este grupo tiene relación con el grupo que ha generado violencia en Chile y con los que obstaculizaron la Justicia en el caso Maldonado".

El ministro de Justicia consideró que no existe en el marco del conflicto "un ánimo de negociación, sino lo que hay es un grupo muy chico de personas, muy radicalizadas que usan la violencia, que no parecen tener ningún interés en negociar ni en llevar una negociación razonable con los argentinos".

"Los prefectos hablaban de un grupo de veinte personas en ese lugar", agregó, en referencia a los efectivos del Grupo Albatros que actuaron en la zona en el momento en que Nahuel murió de un balazo.

Garavano consideró que "el desafío que tiene el juez es el de identificar a estas personas, lograr su detención y clarificar esta cuestión".