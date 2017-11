La mamá de Nahuel reclamó al Gobierno, a la justicia y a los mapuches

La muerte del mapuche Rafael Nahuel durante el fin de semana, desestabilizó al gobierno y sobre todo a la cartera de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La autopsia del cuerpo del joven reveló que una bala de 9 mm, similar a las que utiliza el grupo Albatros de la Prefectura, fue la causante de su muerte.

A 72 horas de la tragedia, la madre del joven reveló que "nadie del Estado se contactó" con ella.

"Quiero pedir justicia con lo que pasó con mi hijo. No puedo creer que todavía me lo hayan traído así", expresó, consternada, Graciela en declaraciones a 'América 24'.

"Pido que me acompañen para tener algo claro porque ni sé de qué manera me lo mataron. No voy a estar tranquila con lo que pasó, todavía no puedo creer que se nos fue de esta manera".

Además de la falta de contacto por parte del Estado, Graciela apuntó contra la comunidad mapuche y dijo que ellos "deben saber bien que pasó también". Y agregó: "Mi hijo no me contaba muchas cosas. Él se juntaba con la comunidad, con su tía y primos. Solo sabía que peleaban por una tierra, pero nunca supe que podía terminar así".

"Lo que más me preocupa como madre es que haya terminado de esa manera", expresó Graciela y dijo que su hijo "era una persona muy buena. Trabajaba en una herrería y hacía changuitas". Y advirtió: "Nosotros vamos a ir a la justicia con mi marido y mi otro hijo".