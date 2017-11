Muy poco serio: La demora del parte fue por discusiones en la cúpula

"No hay novedades. El reporte se prolonga porque están puliendo las respuestas por el radiograma de las Fuerzas Armadas que pasó ayer Feinmann del submarino y por un documento que difundió Infobae sobre limitaciones del cuerpo de buzos rescatistas. Desde 2009, la Argentina no tiene buque nodriza para salvamento de submarinos. No saben qué decir y están discutiendo entre ellos por la investigación judicial. Es información que estuvo oculta desde un primer momento", aseguró a Urgente24 fuente irrefutable de la Armada, tras la larga espera de 2 horas para reportar la situación de la búsqueda.