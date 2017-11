Exdirigente colombiano contó que Grondona obligaba a besar su anillo

El expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Gerardo Bedoya, confesó este martes (28/11) que el ex titular de la AFA y ex vicepresidente de la FIFA, Julio Humberto Grondona, imponía miedo y expresó que “todo el mundo quería ser amado por él, o al menos no tenerlo de enemigo”; contó que obligaba a los otros dirigentes a besar su anillo que rezaba “todo pasa”. Bedoya testificó en el juicio que se desarrolla en Nueva York por el escándalo de corrupción del FIFA-Gate. Allí aseguró que Grondona le “decía a cada uno lo que quería oír”. De esa manera, cuando los dirigentes querían cambiar las cosas, era imposible hacerlo sin el consentimiento del exmandamás de la AFA.

