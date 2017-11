FIFAgate: Allanaron Torneos y Competencias por presunto pago de coimas

La empresa Torneos y Competencia fue allanada este martes (28/11) por orden del juez federal, Daniel Rafecas, en el marco de la causa FIFAgate, que investigan denuncias de sobornos y lavado de dinero, entre otros fraudes. Rafecas dispuso que los efectivos de la Policía Federal Argentina incauten documentación y diferentes estados contables de la empresa. El magistrado investiga la contratación de los derechos de televisión de fútbol por 33 millones de dólares.

De ese total, según el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, habría al menos unos u$s 19 millones que se pagaron de más por los derechos de partidos y competiciones durante la administración kirchnerista.

La semana pasada, el ex gerente general de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco, confesó durante el juicio que se desarrolla en los Tribunales de Nueva York que pagó coimas millonarias y en dólares al ex titular de la AFA Julio Grondona y a algunos ex funcionarios kirchneristas que aceleraron las causas vinculadas en la justicia federal.

En ese contexto, el fiscal Pollicita pidió ante el juez Rafecas una serie de medidas, entre ellas el allanamiento a la sede de Torneos y Competencias en busca de documentación contable y contratos firmados.

En esta causa, además, el fiscal solicitó la indagatoria de los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina, y también de los responsables de las empresas que manejaban los derechos de transmisión de eventos futbolísticos, por los que el Estado pagó en dos años US$ 33.050.000 a la empresa “TyC International BV” que manejaba Burzaco, según dio a conocer una nota publicada en el Diario Clarín.

El delito que se les endilga es el de “defraudación al Estado” por “obligar abusivamente” al Gobierno a pagar “por los derechos de televisación a costos más elevados”, indicó el fiscal, que también solicitó a Daniel Rafecas que ordene una inhibición general de bienes y prohibición de salida del país sobre todos los imputados.

Antes de decidir si los citará a indagatoria, el juez ordenó que se realice una pericia comparativa para “determinar la existencia de sobreprecios en los derechos de televisación pagados por el Estado”, según reveló el Diario Clarín.

El 29 de mayo pasado, las oficinas de Torneos y Competencias ya habían sido allanadas por el escándalo en FIFA.

En aquella ocasión, efectivos de Interpol y la Policía Federal realizaron el allanamiento, que se ocurrió como consecuencia de la denuncia de la AFIP por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis como así también a las firmas Torneos y Competencias y a Full Play SA.

En esa oportunidad, AFIP solicitó además información al exterior para obtener datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza.

La entidad también había solicitado que se investiguen y embarguen los bienes de los contribuyentes investigados.

En mayo pasado, la denuncia de AFIP había recaído en el Juzgado Penal Tributario Nº 2, a cargo del Dr. Diego García Berro, quien dispuso el allanamiento de las oficinas.