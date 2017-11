Ordenan la apertura de cajas de seguridad de De Vido, López y Carlos K

El juez federal Julián Ercolini ordenó la apertura de cajas de seguridad en bancos a nombre del detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, y del también preso ex secretario de Obras Públicas, José López, entre otros, en el marco de la causa por corrupción en la obra pública.



Fuentes judiciales informaron a la agencia NA, según publica Ambito.com, que la orden la dio el juzgado tras el pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita para hacer apertura de las cajas de seguridad, que hasta el momento estuvieron franjadas y ahora se abrirán.



La medida tiene lugar en la causa por presunto fraude en la obra pública en perjuicio del Estado al direccionar bienes hacia el empresario Lázaro Báez.



Los ex funcionarios están acusados de integrar una "asociación ilícita" entre 2004 y 2015 donde se apoderaban ilegítimamente de los fondos asignados a la obra pública vial en Santa Cruz,



En el marco de esta causa, el fiscal pidió que se disponga el secuestro y depósito judicial de los bienes muebles registrables. El pedido de apertura de cajas también recae sobre Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner y vinculado a la causa.



En cuanto a De Vido, el listado incluye una propiedad y dos vehículos. Mientras que el detalle respecto a José López contempla siete inmuebles, una embarcación y un auto. Carlos Kirchner, por su parte, tiene ocho propiedades, una embarcación y siete automóviles.



Además de esto, los fiscales habían pedido que para hacer un avance más efectivo del patrimonio de los investigados, se ordenara por primera vez la apertura de las cajas de seguridad franjadas de todos -De Vido, López y Carlos Kirchner- como así también un inventario y secuestro de su contenido.