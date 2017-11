Peña, contra el juez mientras el padre pide llegar "hasta donde sea"

La muerte de Rafael Nahuel el sábado 25/11 durante un operativo de Prefectura en la zona del Lago Mascardi provocó la reacción del Gobierno, mientras sus familiares reclaman justicia.

Este martes 28/11, Alejandro Rafael Nahuel, padre de Rafael, pidió justicia por su hijo y reclamó: “Que el juez se ponga en el lugar de la familia y que el asesino pague. Ya se sabe que fue la policía”.

En cuanto a la relación del joven con la comunidad mapuche, el padre de Rafael explicó: “Hace poco que estaba en eso. Él iba a ayudar nomás. Pero ser mapuche o no, no es para que te quiten la vida. No pueden matar a un joven por la tierra”.

“El responsable debe pagar. Si hay que bajar al centro, vamos a bajar. Esto no queda acá y llegaremos hasta donde sea para que el que lo hizo pague”, sostuvo.

También manifestó que la familia se enteró de la muerte de Rafael Nahuel por unos amigos, pero en aquel momento no estaba claro si se era él. "Recién a las 10 nos enteramos que era mi hijo y hoy sabemos que fue una bala pero no más que eso”, agregó.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, también se expresó sobre la muerte del joven esta mañana en una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Planteó su preocupación y cuestionó al juez federal Gustavo Villanueva porque, en el marco de la causa judicial, "no se pudieron asegurar las pruebas y el lugar para saber qué pasó" durante el operativo del sábado.

"No es lo ideal que en esta circunstancia no se pueda ir al lugar y consolidar la prueba y la información", agregó el jefe de Gabinete.

Por último, Peña diferenció a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) de los mapuches: "Una cosa es la cuestión mapuche e indígena en general y otra es este tema puntual. Este es un grupo que reivindica el accionar violento. No hay ningún pedido de este grupo sobre esas tierras que habían tomado".