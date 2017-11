Obispo de Bariloche: "No conozco la existencia de la RAM"

El obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, descartó la hipótesis del gobierno nacional sobre el accionar de grupos terroristas mapuches en la Patagonia. "No sé qué entidad tiene el RAM. Se está armando un enemigo, yo no conozco su existencia", aseguró.



"Aquí se han hecho desalojos históricos con violencia. Uno que recorre la línea sur se encuentra con más de un caso de gente que vivía en un lugar y de repente se la sacó. Eso también es violento", agregó en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.



Chaparro no negó que se hayan registrado hechos de violencia como "el incendio de algún refugio" pero aseguró que son excepciones. "La gente de origen mapuche de nuestra ciudad trabaja, incluso son concejales algunos. Después, hay organizaciones que han estado trabajando para conseguir su tierra de manera legal. Hay diversidad", ilustró.



"Lo que puedo decir es que la gran mayoría del pueblo mapuche no se identifica con actos que se adjudican a esa supuesta organización", subrayó el obispo. Y agregó: "al contrario, a veces me comentan que están preocupados por cómo puede perjudicarlos".



Chaparro también se refirió al asesinato de Rafael Nahuel, el joven mapuche que murió luego de ser baleado por Prefectura en el desalojo de un predio en la zona del lago Mascardi.



"La reconstrucción del hecho deberá hacerla la Justicia. Yo quiero que haya un camino de diálogo y se busque una solución", explicó. "Hay que hacer todo lo posible para salvar vidas humanas. Lo que yo sí pude constatar cuando fui es que había gente que estaba cerca de la ruta, calentando agua, niños y mujeres. Y que una bala de grueso calibre mató a un muchacho que retrocedía, porque la bala le ingreso por el glúteo", afirmó.

# “La RAM es una construcción de los servicios de inteligencia"

Ayer, Fernando “Pino” Solanas, senador nacional de Proyecto Sur, cuestionó el operativo sobre la comunidad mapuche en Villa Mascardi que terminó con la muerte de Rafael Nahuel. “Cuando el Estado no resuelve los conflictos sociales y de la tierra se suceden las tragedias. Se ha instalado una verdadera campaña anti-indígena, orquestada para demonizarlos que llega a niveles de colonialismo y racismo intolerables. Quieren generar un enemigo interno para justificar la represión sin resistencias mediáticas ni políticas sobre sus territorios”, lanzó.



Solanas agregó que “horas previas a desalojo se había acordado una Mesa de Diálogo y Trabajo para encauzar el conflicto, sin embargo se priorizo el uso de la violencia. Y hace no menos de un mes se aprobó la prórroga de la ley 26.160 para evitar los desalojos de los pueblos indígenas y en la primera medida para enfrentar una ocupación el gobierno apela a las armas, reprime y se produce la muerte de un joven trabajador de 22 años. Estamos ante un recrudecimiento de la conflictividad social y territorial que no se puede resolver a balazos".



El senador sostuvo que “la RAM es una construcción de los servicios de inteligencia. Es el mejor ‘enemigo interno’ para poder avanzar y justificar la represión sobre territorios indígenas. Lo primero que tiene que hacer el gobierno nacional es desalojar a Joe Lewis de Lago Escondido porque viene usufructuando tierras que compró de manera fraudulenta violando la Constitución Nacional y burlándose de la Nación”, finalizó.