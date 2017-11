6 temas para recordar al beatle que no leía partituras

Guitarrista, compositor y el Beatle "discreto", así fue conocido George Harrison, el más joven del emblemático cuarteto de Liverpool, que desató una revolución musical en el panorama mundial.

Tal día como hoy hace 16 años, el mundo perdió a Harrison, uno de los más grandes exponentes musicales del siglo XX con tan solo 58 años, a consecuencia de un cáncer de pulmonar, con el que libró una batalla de cinco años y fue producto de una vida de adicción al tabaco.

Ese fatídico día de 2001, el músico “abandonó este mundo consciente de Dios, sin miedo a la muerte y en paz”, acompañado por su mujer, hijo y amigos, en la casa de Paul McCartney en Beverly Hills, Los Ángeles, California.

Recordando sus inicios

20171128-152215-002.jpg

A los trece años le compró a un amigo su primera guitarra, por algo más de tres libras. Por ese tiempo se hizo amigo de Paul McCartney, con quien realizaba el mismo trayecto diario en autobús. Paul le presentó a John Lennon, con quien formaba el grupo The Quarrymen, agrupación a la que se uniría más tarde.

Harrison, quien escuchaba todo tipo de música, estaba enamorado de Fats Domino, Elvis Presley y del rock, aunque lo que tocaba era skiffle: una especie de rockabilly en el que la percusión consiste en una escobilla frotando una tabla de fregar, y cuyo máximo ídolo era Lonnie Donegan.

El guitarrista participó en la primera formación de The Beatles, con quienes trabajó durante años en clubes de Liverpool y Hamburgo (Alemania). La historia emprendió el vuelo cuando, en 1962, el mánager Brian Epstein les consiguió un contrato con EMI y grabaron, con George Martin de productor, Love me do. Durante esa sesión fue expulsado el batería Pete Best. Su sustituto, Ringo Starr, se convertiría en uno de los mejores amigos de George hasta el final de sus días.

Un músico abrazado al hinduismo que no leía partituras

20171128-152215-003.jpg

Pese a no saber interpretar partituras, dominaba más de 25 instrumentos musicales, algunos de ellos tan desconocidos como la tabla indi, el glockenspiel o el tambor africano. Y es que, musicalmente hablando, el más joven de la banda era el más predispuesto a experimentar con la sonoridad del grupo, y un criterio de peso a la hora de abordar la producción de los discos.

En 1965, George conoció al sitarista Ravi Shankar y quedó tan prendado de su talento que se mudó durante más de un mes a la India para aprender más sobre el sitar. La influencia de este instrumento queda patente en canciones como "Norwegian wood", del disco "Rubber Soul". A pesar de la influencia hindú de Ravi sobre Harrison, solo él se abrazó a esta doctrina trabajando la espiritualidad hasta el último día de su muerte.

George Harrison - My Sweet Lord

George Harrison - Got My Mind Set On You

George Harrison and Eric Clapton - While my guitar gently weeps

George Harrison - Here comes the sun

George Harrison - Give Me Love

What Is Life - George Harrison