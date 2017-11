Guitarrista de Callejeros: "A la tragedia de Cromañón la comparo con un aborto"

Luego del 30/12/2004, noche en la que se produjo una de las mayores tragedias del país, la historia cambió para la banda de rock Callejeros y cada uno de sus integrantes. Todos fueron condenados, pero no todos recibieron la misma pena.

Maximiliano Djerfy, guitarrista de Callejeros, fue el 1ero en dejar la cárcel. Cumplió su condena en su casa, luego de obtener la prisión domiciliaria. "Estoy con libertad condicional. Tengo que pedir permiso si salgo del país. Sólo eso", explicó Djerfy, en diálogo con el programa Vomitando en Radio Zonica. "Nosotros a Cromañón fuimos a trabajar, como trabajábamos siempre", agregó respecto a la noche de la tragedia en la que hubo 193 muertos y más de 1430 heridos.

"Salimos el 6 de agosto de 2014. Tuvimos 20 meses en libertad y el 6 de abril de 2016 volvimos a cumplir en penal. Estuve 6 meses en Marcos Paz y después me dieron la domiciliaria", afirmó el guitarrista. También dijo que los funcionarios que estuvieron detenidos no eran los responsables, sino que "fue más que nada un par de pinches que pusieron para poner la cara".

Luego de aquel 30/12, la banda pasó por varias crisis y, finalmente, se terminó separando en noviembre de 2010. "Lo comparo con un aborto. Cuando una pareja pasa por un aborto es raro que sigan juntos y eso pasó con Callejeros", explicó Djerfy sobre su disolución. Pero aclaró que volvería a tocar con la banda porque no se arrepiente nada de lo que hizo.

También habló sobre sus días en la cárcel y su temor cuando entró: "No me quisieron violar pero uno entra con temor por todo lo que ve y por no haber estado ahí. Entras y tenes que aprender a vivir en ese lugar". Djerfy estuvo en Ezeiza, al igual que todos los integrantes de la banda, menos Patricio Fontanet.

El próximo 30/12 se cumplirán 13 años de la tragedia. Pero el guitarrista aclaró que no estarán presentes en la marcha para recordar a las víctimas. "Yo sigo escuchando la canción, no tengo ninguna secuela pero por respeto decidimos no tocar en esa fecha".

Por último, a Djerfy opinó sobre Omar Chabán, a quien definió como "un pobre tipo y así terminó". Sobre Aníbal Ibarra, jefe de Gobierno en aquel entonces, dijo: "Es un hijo de puta". También opinó sobre Nilda Gómez, madre de una de las víctimas, y afirmó: "Lucró con la muerte del hijo, es triste lo que hizo. Buscó plata y venganza, no justicia". Para terminar, definió a Patricio Fontanet, cantante de Callejeros como "uno de los mejores escritores de la música popular nacional argentina".

En una entrevista con Clarín en 2011, Djerfy manifestó que el único de la banda que debía ir preso era Fontanet. "Cada vez que se organizaba un show, él y Diego Argañaraz (el manager) arreglaban y después nos preguntaban qué nos parecía. Pero la decisión ya estaba tomada: el resto de la banda, los cinco, éramos los boludos. Ellos estaban 'entongados'", explicó en ese entonces.

Eduardo Vázquez y Fontanet son los únicos que continúan en prisión. El 1ero recibió 6 años, más la condena perpetua por el femicidio de su mujer, Wanda Taddei. Al 2do, la sala IV Casación le dio una condena de 7 años.

A casi 13 años de la tragedia, Fontanet le enviará una carta al papa Francisco a través de José Palazzo, reconocido productor musical de Córdoba, que viajará la semana que viene a Roma. “No conozco el contenido de la carta, pero Fontanet siempre estuvo muy agradecido por las palabras de aliento de Francisco”, dijo Palazzo al programa Voz y Voto. Fontanet ya recibió un par de cartas del Papa, por eso decidió enviarle una suya a Francisco.

