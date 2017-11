Barbie blanqueó el romance con su hermanastro: "Consulté al psicólogo"

Barbie Pucheta Vélez, la hija de Nazarena Vélez, sorprendió al confirmar un rumor que corría hace tiempo: está de novia con Lucas Rodríguez, hijo de Fabián, el fallecido ex marido de su madre.

Barbie y Lucas comparten un hermano, fruto del romance entre Nazarena y Fabián, Thiago, pero entre ellos no tienen vínculo sanguíneo.



La confesión llegó en la revista Gente, donde Vélez detalló que la relación comenzó en julio. "Desde abril nos veíamos seguido y un día me invitó a tomar unos tragos, una especie de cita, y se declaró", relató.



"Me dijo que no le pasaba de ahora, que hacía tiempo le gustaba", agregó la modelo. Y agregó: "Yo estaba medio pizpireta, no quería una relación. Entonces me puso los puntos. Fue clarito conmigo: que con él no era para pelotudear, que lo que sentía era real, y si yo no quería estaba todo ok, pero si le decía 'sí', que nos pongamos las pilas y tengamos algo".



Según Barbie, evitó hacer público el romance porque no quiere que "nada lo arruine" y porque Lucas "es ajeno al medio y realmente se pone muy nervioso".



"Si bien sabe en qué se está metiendo, le tengo un amor tan grande que lo quiero cuidar. Estoy muy feliz; nunca me pasó esto de amar así. Lucas es un sol. ¡No sabés lo que me cuida! Yo no sabía lo que era no tener una escena de celos, no pelear nunca, confiar plenamente en el otro", describió.



La joven también eligió ser cuidadosa al momento de contarle el noviazgo a Thiago, el hermano que tiene en común con su novio. "De entrada consulté al psicólogo de Titi, para saber si le haría algún daño. Me respondió que no, que tenía muy diferenciadas las familias", explicó. "¿Sabés lo primero que me dijo Titi? 'Si ustedes no son hermanos'. Lo tiene más claro que nadie. Y a mí me tranquilizó".



"No decía nada porque no busco ni me gusta estar en el centro de la tormenta", agregó. "Cuando era chiquita y la veía a mamá en los programas, llorando, lo odiaba. Pero mamá tiene otra cintura, y una fuerza que yo no tengo ni quiero tener", se comparó.

En Twitter no faltaron las cargadas y bromas por este nuevo romance, pero también la joven recibió mensajes de apoyo entre tantas críticas:

Me imagino el hermanito de Barbie Velez cuando se de cuenta que sus dos hermanos son novios, re turbio todo — Sabri (@SugarySabri) 28 de noviembre de 2017

Barbie Velez es cuñada hermana de su hermano, cuyo padre del hermano es el ex marido de la madre cuyo hermano de la misma madre tiene un hermano por parte del ex marido de la madre y ahora el hermano del hermano de Barbie Velez es el cuñado hermano del hermano de barbie velez pic.twitter.com/GxL8ZpTBfg — matashipp (@Aleeccg) 28 de noviembre de 2017

El hermanito de Barbie velez es el cuñado de su hermano Y TAMBIEN DE ELLA pic.twitter.com/YsqlBDof4R — Carmen (@CarmuG) 28 de noviembre de 2017

Si Barbie Vélez sale con el hermano de su hermano, va a tener hermano y cuñado, al mismo tiempo! pic.twitter.com/wQok0i49gh — Đani Åvatar (@eltorodepaso) 28 de noviembre de 2017

Pará pará pará, vos me estás diciendo que Barbie Velez es cuñada de su hermano? Explicamelo como si fuera doña Rosa. — Nati (@Yo_lanati) 28 de noviembre de 2017

A veces siento que estoy media loca, pero después me acuerdo que Barbie Velez sale con el hermano y un poco se me pasa. — Vic (@victooriaa_m) 28 de noviembre de 2017

Durante años en la corona se casaban entre primos para asegurar la herencia, y lo hacían en nombre de Dios. Ahora barbie velez se enamora de alguien con el que no tiene vínculo sanguíneo y es una trastornada. Qué mal tenemos algunos conceptos... — Julieta Lanza (@juuuuulita) 28 de noviembre de 2017

Pobre Barbie Velez zafa del pelotudo de Fede Bal(a) y ahora se los tiene que fumar a uds que juzgan relaciones que ni les incumbe. O son todos familiares del hermanastro? — Gusget (@gusgeeet) 28 de noviembre de 2017

Por qué critican tanto a Barbie Vélez, qué parte de que NO ES su hermano no se entiende. — (@Creep_Xn) 28 de noviembre de 2017

Ojala Barbie Velez y Lucas Rodriguez tenga una hija, así en 20 años crece y se casa con Thiago Rodriguez, como para emparejar la cosa. pic.twitter.com/somhX4yhbc — German B (@Dcevampiro) 28 de noviembre de 2017