El álbum de U2 está en la lista de Rolling Stone sin ser publicado

Todavía no ha llegado el mes de diciembre pero los expertos en el mercado musical ya se apresuran en realizar las primeras listas con lo mejor y lo peor del año. Hace unos días, la NME , la revista musical más importante de Gran Bretaña, revelaba su listado de los mejores discos de este año. Antes esto este lunes 27/11, la revista norteamericana Rolling Stone , que este mes ha celebrado sus 50 años, ha sido la que ha mostrado su selección.

En el puesto número 1 se posiciona el rapero Kendrick Lamar, con su disco DAMN, es el que mejor posicionado está en el ranking. La revista asegura que se trata de “la voz más poderosa del rap está en mejor estado que nunca, con nada más que demostrar fuera de su poder vigente”.

Kendrick Lamar Duckworth1​(17/06/87 Compton, Los Ángeles, California) es un rapero y cantautor estadounidense, cliente de la firma Aftermath Entertainment.

Consiguió llamar la atención después del lanzamiento en 2010 de su mixtape Overly Dedicated, el cual fue un éxito dentro de Internet. En 2011, su álbum Section.80, el cual incluía su single debut " HiiiPower " lanzado exclusivamente a través de iTunes, se clasificó al instante como uno de los top lanzamientos digitales del año, dentro de ese álbum colaboró con raperos conocidos como Game, Busta Rhymes y Snoop Dogg. En 2012, lanzó su 2do álbum de estudio good kid, m.A.A.d. city considerado uno de los mejores álbumes y de la historia del Rap. Debutó #1 en los Billboard 200 y más tarde fue certificado platino por la Asociación de la Industria de Grabación de América (RIAA). El expediente contenía sus mejores éxitos "Swimming Pools (Drank)", "Bitch, Don't Kill My Vibe" y "Poetic Justice". En 2015, Lamar ganó su primer Premio Grammy por el single " i ", que se incluyó en su segundo álbum de estudio To Pimp A Butterfly. El álbum se basa en estilos y ritmos marcados como, G-Funk, Post-Bop, Spoken Word, Funk Rock, Horrorcore, Trap, Neo Soul, Free Jazz, Funk y Soul. Debutó en la cima de las listas en los EE.UU. y el Reino Unido, y ganó el Premio Grammy por Mejor Álbum de Rap en su ceremonia 58º. En 2017 publicó su 3er álbum de estudio, DAMN, cuyo primer sencillo, " HUMBLE. ", encabezó en EE.UU. en los Billboard Hot 100.

El 2do lugar es para la cantante Lorde, con su disco Melodrama, mientras que en la 3ra posición aparece una elección que seguro levantará suspicacias: Songs of Experience , de U2. Primero, porque el disco aún no ha sido publicado (sale a la venta el viernes), por lo que se supone que la banda envió el trabajo a la prensa norteamericana antes de su lanzamiento para facilitar las reseñas.

Y la polémica no termina acá ya que en una reciente biografía de Jann Wenner, fundador y dueño de la revista, se revela que en 2014, fue él quien dio la instrucción de seleccionar el disco Songs of Innocence , anterior trabajo de los irlandeses, como el álbum del año a pesar de que la mayoría de la prensa especializada evaluó el disco de forma regular (excepto Rolling Stone). La verdadera razón de todo esto es la relación que mantiene con el cantante Bono.

El libro, llamado Sticky Fingers , insinúa que decisiones arbitrarias de ese tipo serían habituales en Wenner. Que nuevamente el conjunto irlandés esté ubicado en el podio de una lista con un disco que no muchos han escuchado hace poco por derribar esa acusación.

Otros de los artistas que se posicionan en el Top 10 son Kesha con su album Rainbow (4º), el disco Reputation (7º) de Taylor Swift, Villains (8º) de Queens of the Stone Age y Culture (9º) del trío de rap Migos.

Pese a que el nuevo trabajo de U2, ‘Songs of Experience’, sale a la venta recién este viernes 1/12, la revista ha optado por incluirlo en la lista en las 1ras posiciones.

TOP TEN

10. Sam Smith: The thrill of it all

Album completo

9. Migos: Culture

Album completo

8. Queens of the Stone Age: Villains

Queens of the Stone Age

villians.jpg

7. Taylor Swift: Reputation

Reputation

6. Khalid: American teen

American teen

5. LCD Soundsystem: American dream

American dream

4. Kesha: Rainbow

Rainbow

3. U2: Songs of Experience

2. Lorde: Melodrama

Melodrama



1. Kendrick Lamar: Damn

Damn