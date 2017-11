Ahora los déficits son gemelos trillizos: fiscal, comercial e inversor

Tan clave fue considerada la creación de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) por parte del gobierno de Mauricio Macri apenas asumió, que se la disputaron la Cancillería, en ese momento conducida por Susana Malcorra, y el nuevo Ministerio de la Producción, a cargo del amigo personal del Presidente, Francisco “Pancho” Cabrera.

En el tira y afloje ganó éste último y se la quedó, a costa de que hubiera que prescindir del especialista en la materia que desde la campaña electoral era el candidato número uno a estar al frente: Marcelo Elizondo, quien había sido director del antecedente inmediato de AAICI, Export-ar, uno de los arquitectos de campo del Mercosur e integrante de la macrista Fundación Pensar.

Con las inversiones y el comercio exterior en su jurisdicción, el ministro de la Producción llegó al medio término con ambos ítem en rojo: US$ 6.000 millones de déficit en la balanza comercial y apenas la mitad de los anuncios de inversión que se hicieron desde el 11 de diciembre de 2015 está en proceso de ejecución 43,22%, o sólo se ha concretado 7,7%, según un parte de la propia AAICI.

Con la perspectiva de estos resultados a la vista, en plena campaña para las PASO, Pancho desplazó al que había nombrado titular del área desde el principio, Juan Procaccini, organizador de la Mini-Davos en Buenos Aires, y designó en su lugar al ex director general del Área Internacional de Ternium, del grupo Techint, Juan Pablo Trípodi, quien deberá convencer a su ex jefe, Paolo Rocca, de que arrime algo del capital que tiene esparcido por Estados Unidos, México, Colombia Brasil y Rumania.

Este ingeniero industrial del ITBA, con una Maestría en Management de la Universidad de Stanford, en California, hizo su carrera de ejecutivo de multinacional por España, China, México, Estados Unidos, Colombia y Brasil, que habrá que ver cómo aprovecha

En su 3er mes en la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) informó que los anuncios de inversión al 31 de octubre pasado habían alcanzado los u$s 79.229 millones, distribuidos en 729 proyectos de 545 empresas. Efectivamente se concretaron por u$s 6.157 millones y los que se encuentran en proceso suman u$s 34.246 más. En el último mes se registraron 51 proyectos por u$s 5.379 millones.

Desde la agencia explicaron que "lo que varía de proyecto a proyecto es el grado de ejecución. Hay algunos que se van a terminar en los próximos meses y otros que son plurianuales, como los de petróleo y gas, y minería, por ejemplo".

Como consecuencia de que las internas entre Cancillería y Producción se habían acrecentado en los últimos meses, antes de la salida de Procaccini, un decreto resignificó el rol de cada parte: el Palacio San Martín se quedó con las negociaciones internacionales con los Estados -acuerdos y tratados-, mientras que Producción podrá "intervenir en el ámbito de sus competencias".

Jorge Faurie había tenido que entregar a la AAICI, cuyo rol quedó más abocado a la promoción, la organización de las ferias y los eventos internacionales, como las misiones, lo cual generó malestar entre los diplomáticos.

De este modo, la Agencia se define como "el principal punto de contacto de los inversores con las autoridades del país y coordina las acciones para concretar y expandir inversiones aportando eficiencia y transparencia, lo cual ayuda a reducir las percepciones de riesgo y los costos de transacción para los inversores, aumentando la competitividad de la Argentina".

Mapa de inversiones

"Los números reafirman que la construcción sigue siendo un motor de la economía", según destacó el monitor de la inversión, con lo cual los aportes privados están dados en función de la iniciativa estatal.

Tampoco daría para descorchar champaña ver de dónde provienen los top 10 anuncios de inversión:

YPF (u$s 6281,7 millones), nuestra petrolera de bandera. Pampa Energía (u$s 4000 millones), liderada por un amigo de la casa, Marcelo Mindlin. Pan American Energy (u$s 3076,7), del grupo Bulgheroni. First Quantum Minerals (u$s 3000 millones), minera canadiense. Telecom Argentina (u$s 2666 millones), ahora del Grupo Clarín. Tecpetrol (u$s 2660 millones), petrolera del grupo Techint, por Vaca Muerta. Telefónica (u$s 2400 millones), española convergencia telecomunicaciones). Total Austral (u$s 2225 millones), francesa por Vaca Muerta. Edenor (u$s 1800 millones), vinculada a la Casa Rosada.

Distribuido por sectores, el mapa de los anuncios totales de inversión viene en su mayor parte de:

1) Petróleo y Gas (25,1%).

2) Minería (8,3%),

3) Generación y Servicios Públicos (7,7%),

4) Telecomunicaciones (7,6%),

5) Desarrollos Inmobiliarios (6,8%),

6) Renovables (5,9%),

7) Bienes de Consumo (4,5%),

8) Bienes Industriales (4,4%),

9) Agroindustria (2,8%).

En ese cuadro de honor no figuran en lugares destacados nombres tradicionales de las automotrices, Molinos, Quilmes, Nestlé, Loma Negra, Bayer, como tampoco bancos y retailers.

En distintos momentos se fueron dando explicaciones sobre tan sentidas ausencias corporativas privadas desde la salida del cepo y levantamiento del default en adelante. Primero eran las variables macroeconómicas negativas, la recesión y este año la incertidumbre electoral, ya disipada.

Ahora llegó la etapa en que los signos de pregunta son por el déficit fiscal, la inflación y la expectativa por la sanción de las reformas, de las cuales la laboral los inversores sitúan en primer plano, ya que la impositiva el ministro Nicolás Dujovne la relativizó porque las rebajas formarán parte de los acuerdos sectoriales de productividad.

El abroquelamiento de la mesa chica de la central obrera durante un encuentro a puertas cerradas en la sede del gremio de UPCN obstruye, de la mano de los Moyano, los proyectos de modificación de los ajustes previsionales y laborales, agregando una cuota más de interrogantes. Piden que se compense la rebaja de cargas patronales prometida a las empresas mediante otros beneficios impositivos, como créditos en el impuesto a las Ganancias o en la liquidación del IVA, con la excusa de prevenir el desfinanciamiento del sistema de la seguridad social.