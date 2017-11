Juicio en Estados Unidos obliga a la CNN revisar contratos

"Esa operación no es buena para el país", manifestó hace pocos días el presidente de Estados Unidos Donald John Trump (71).

"No hay una evidencia creíble sobre las advertencias de las autoridades. Si en algo esta fusión derivará, es en que bajen los precios de las facturas de cable o de televisión", le respondió el abogado Dan Petrocelli, líder del equipo legal de AT&T que se encarga de defender dicha fusión.

Lo cierto es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda el pasado lunes 20/11 para intentar frenar la compra de Time Warner por parte de AT&T, pues los reguladores antimonopolio estadounidenses advierten que esto atenta contra la legislación local, porque AT&T probablemente “usaría su control de la popular programación de Time Warner como arma para afectar la competencia, dando como resultado menos ofertas innovadoras y facturas más altas para las familias estadounidenses”.

“No me voy a involucrar en un proceso legal, pero personalmente siempre he sentido que ese no era un buen acuerdo para el país […] Creo que los precios van a subir”, dijo Trump y a partir de entonces todo se les complicó.

David McAtee, el abogado general de AT&T, contestó al gobierno estadounidense que “la demanda constituye una ruptura radical e inexplicable de décadas de precedentes antimonopolio. Las fusiones verticales como esta se aprueban rutinariamente porque benefician a los consumidores sin eliminar a ningún competidor del mercado. No observo ninguna razón legítima para que nuestra fusión sea tratada de manera diferente”.

Con esta traba judicial, CNN en Español debió revisar muchos contratos vigentes y por vencer, dado que ahora comenzó una política empresarial de "reasignación de recursos" para dar batalla contra la Casa Blanca.

Patricia Janiot fue la primera en dar el portazo para mudarse a Univisión, según trascendidos, pero ahora se suma otro argentino: el periodista Carlos Montero, quien fue despedido de la versión latinoamericana, donde conducía Café CNN.

De esta manera, el último día de trabajo de Montero será el 30 de noviembre, informó Isabel Bucaram, vocera de la cadena. "Le estamos muy agradecidos a Carlos por las muchas contribuciones que ha hecho a la cadena y le deseamos lo mejor", dijo en un comunicado.

El comunicado explica que CNN en Español está fortaleciendo sus facultades para generar contenidos. "Esto incluye inversión y redistribución de recursos para maximizar la función de búsqueda de noticias digital y de TV, incrementar la generación de contenido y optimizar los recursos de producción", se lee en el texto.

De acuerdo al blog especializado Media Moves, CNN y Montero no llegaron a un acuerdo para renovar su contrato. Además, según la publicación, la CNN en Español advirtió a los empleados que habrá más cambios en el futuro.