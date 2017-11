Bitcoin: Una moneda que no se ve ni se toca llega a US$11.000

En la mañana de este miércoles 29/11 la principal moneda digital del mundo, el bitcOin, ha marcado un nuevo valor máximo al cotizarse a US$ 11.047, según el portal CoinMarketCap. En la principal casa de cambio de criptomonedas de Corea del Sur, Bithumb, la moneda digital se cotizó a US$ 11.931 a las 8:40 GMT. Pese a las fluctuaciones de valor, el bitcóin se mantiene por encima de los US$ 11.800 en Bithumb mientras la web CoinMarketCap muestra que ya ha bajado hasta los US$ 10.835. A lo largo del año el precio de la divisa ha aumentado ya 10 veces su valor. Hay otras criptomonedas o cibermonedas que aumentaron 3.000% en el año. Como no existe una autoridad globalmente aceptada que determine el precio del bitcóin, su cotización puede variar de manera significativa dependiendo de cada bolsa en particular. La revalorización del bitcóin en los últimos meses se ha visto parcialmente estimulada por el anuncio del mercado de derivados CME Group de que lanzará contratos de futuros de bitcoines a finales de este año, aunque no ha precisado la fecha exacta.

